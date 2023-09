La Nintendo Switch aura droit aussi à son Company of Heroes

Alors que Company of Heroes 3 est sorti récemment sur PS5 et XSX/S après avoir été lancé sur PC il y a quelques mois, c’est au tour de la Switch de voir débarquer cette franchise.

Attention. Ne démarrez pas au quart de tour en espérant voir une compilation regroupant les trois volets existants de la série des Company of Heroes. Ce Company of Heroes Collection est en fait une adaptation du premier volet intégrant également ses deux extensions à savoir Opposing Fronts et Tales of Valor. Existant déjà sur iPhone et iPad, rien d’étonnant à voir ce titre débarquer sur Switch. C’est d’ailleurs Feral interactive, les développeurs des versions iOS qui se chargent de la conversion.

Company of Heroes Collection va donc permettre de se lancer dans un jeu de stratégie temps réel avec une campagne reprenant la libération de la France pendant la seconde guerre mondiale. Vous pourrez aller vivre le débarquement du 6 juin 1944 ou la bataille de Normandie sur de nombreuses missions où la gestion de vos unités fera la différence. Pour cette version, l’interface et les contrôles ont été repensés pour la Switch.

Company of Heroes Collection est prévu sur Switch pour cet automne 2023.