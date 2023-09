Testez vos capacités à braquer avec la bêta publique de PayDay 3

Si vous avez toujours rêvé d’être un braqueur, PayDay 3 est certainement le titre qui devrait vous attirer. Histoire de vous faire une idée, Deep Silver et Starbreeze vont lancer une bêta publique bientôt.

PayDay 3 va voir débarquer une bêta publique technique jouable du 8 au 11 septembre 2023 sur XSX/S et PC. Cette bêta publique est en fait la bêta fermée proposée il y a quelques mois. Si les développeurs l’ouvrent à un plus large public c’est pour pouvoir tester l’infrastructure mise en place pour la lancement du jeu.

Le contenu de cette bêta comprend donc :

Le gang original : Dallas, Hoxton, Chains et Wolf. Les personnages aux masques iconiques de clown qui ont fait de PAYDAY la franchise qu’elle est aujourd’hui, sont tous jouables, chacun possédant ses propres capacités.

« No rest for the wicked », un casse classique, qui demandera aux joueurs de voler l’argent présent dans le coffre d’une banque. Ils auront le choix entre s’infiltrer et récupérer le butin sans être repérés ou bien alors faire du bruit afin de prendre part à l’expérience d’un braquage à New York City.

Tous les modes de difficultés seront jouables, le niveau maximal sera fixé à Infamie niveau 22 et le niveau de progression des armes ira jusqu’à 8.

Si vous êtes intéressé pour tester ce jeu avant sa sortie, rendez-vous sur le site officiel pour plus d’informations ou via les pages dédiées sur la page Steam ou via le Xbox Insider Hub. Curieusement, pas de bêta publique pour la version PS5 à l’heure actuelle.

PayDay 3 est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 21 septembre 2023. Le jeu sera disponible sur le Xbox Game Pass au lancement. En attendant, je vous propose les toutes dernières vidéos et images diffusées lors de la Gamescom 2023.