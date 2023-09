Découvrez les premiers niveaux de Moving Out 2 jusqu’en 4K

Après un premier volet qui a connu un joli succès, Team 17 et les équipes de SMG Studio et DevM Games reviennent avec une suite de leur jeu de déménagement loufoque et fun.

Lancé pendant que vous vous bronziez sur les plages, et accessible gratuitement aux abonnés PlayStation Plus Extra/Premium, Moving Out 2 reprend le concept du premier volet. Mêlant action, puzzle et party game, vous allez devoir en solo ou en coop déménager divers objets. Il ne s’agit toutefois pas d’une simulation – comme vous le verrez dans la vidéo – mais d’un jeu assez loufoque et focalisé sur le fun.

La vidéo ci-dessous présente quelques niveaux que j’ai pratiqué en solo. Il faut bien avouer que le concept même du jeu prend tout son sens en jeu à plusieurs. Elle a été capturé sur la version PS5 en 4K. Bon visionnage !

Moving Out 2 est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.