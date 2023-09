Découvrez un match complet sur NBA 2K24 jusqu’en 4K

L’édition annuelle des NBA 2K vient de débarquer dans les rayons. Si vous êtes un fans de basketball surtout américain, vous allez être servis.

Comme d’habitude, 2K et son équipe de Visual Concepts sortent leur édition annuel de NBA 2K. Pour NBA 2K24, diverses améliorations et nouveautés comme de nouvelles animations notamment grâce à la technologie ProPlay disponible uniquement sur PS5 et XSX/S. Cette technologie prend pour modèle des tonnes de vidéos de la NBA pour les reproduire dans le jeu. Le résultat est une plus grande variété et une plus grande ressemblance des animations des joueurs ou encore une nouvelle ville. Evidemment, vous aurez droit à de nombreux modes, les mêmes que sur NBA 2K23 avec divers ajouts et améliorations. Et pour cette année, c’est feu Kobe Bryant qui sera la star d’un mode Mamba Moments. Vous pourrez ainsi (re)vivre des moments importants de sa carrière.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur la version PS5. Il s’agit d’un match simple entre les Miami Heat et les Denver Nuggets. Votre serviteur s’est démené en incarnant les Nuggets. Comme d’habitude, Visual Concepts a travaillé tout l’habillage autour des matchs pour un aspect télévisuel réussi. On se croirait presque à regarder une retransmission sur une chaîne américaine – pubs comprises malheureusement ;).

NBA 2K24 est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.