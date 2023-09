Sony met à disposition la mise à jour de rentrée de ses PlayStation 5

Les bêta-testeurs l’avaient découvert il y a déjà quelques temps. La nouvelle grosse mise à jour du firmware des PS5 est enfin disponible pour tout le monde.

Sony annonce le déploiement de la nouvelle mise à jour du firmware de ses PlayStation 5 dès aujourd’hui. Ce nouveau firmware va évidemment apporter diverses nouveautés dont voici la liste donnée par Sony :

Nouvelles fonctionnalités d’accessibilité

Utilisation d’une seconde manette pour l’assistance. Désormais, vous pouvez attribuer une seconde manette à un compte pour vous en servir comme manette auxiliaire. Vous pourrez alors utiliser ces deux manettes pour contrôler votre console PS5 comme si vous utilisiez une seule et même manette. Cette fonctionnalité vous propose une nouvelle manière de profiter des jeux avec vos amis ou d’aider un ami ou un enfant à franchir une section ardue dans un jeu. Pour utiliser une manette auxiliaire, accédez à [Paramètres] > [Accessibilité] > [Manettes] > [Utiliser une seconde manette pour l’assistance], puis activez l’option [Utiliser une manette auxiliaire]. Vous pouvez utiliser une manette auxiliaire lorsque votre manette principale est une manette sans fil DualSense ou DualSense Edge, ou encore une manette tierce compatible PS5.

Désormais, vous pouvez attribuer une seconde manette à un compte pour vous en servir comme manette auxiliaire. Vous pourrez alors utiliser ces deux manettes pour contrôler votre console PS5 comme si vous utilisiez une seule et même manette. Cette fonctionnalité vous propose une nouvelle manière de profiter des jeux avec vos amis ou d’aider un ami ou un enfant à franchir une section ardue dans un jeu.

Retour haptique de l’interface système. Vous pouvez activer des effets de retour haptique pendant que vous parcourez les menus de votre PS5 à l’aide de votre manette DualSense, DualSense Edge ou PS VR2 Sense. Une fois cette option activée, les effets sonores du système pour certains événements sont retranscrits physiquement par le biais du retour haptique, comme le fait d’effectuer la mise au point sur une zone de l’écran, d’atteindre le dernier élément d’une liste ou de cocher une case, ou encore lorsque vous recevez une notification ou que vous lancez un jeu. Cette fonctionnalité optionnelle renforce l’immersion et est particulièrement utile aux joueurs malvoyants ou malentendants qui apprécient un retour supplémentaire confirmant leur saisie. Pour activer cette fonctionnalité, accédez à [Paramètres] > [Accessibilité] > [Manettes], puis activez l’option [Retour haptique lors de la navigation dans la console].

Vous pouvez activer des effets de retour haptique pendant que vous parcourez les menus de votre PS5 à l’aide de votre manette DualSense, DualSense Edge ou PS VR2 Sense.

Prise en charge d’appareils audio compatibles Dolby Atmos

L’audio 3D via la technologie sonore Tempest 3D AudioTech est désormais compatible avec tous les périphériques HDMI compatibles Dolby Atmos (tels que des barres de son, téléviseurs ou home cinémas). Le rendu de la technologie sonore Tempest 3D AudioTech met à profit l’appareil audio Dolby Atmos utilisé, y compris les canaux supérieurs, pour offrir une immersion plus poussée dans les atmosphères sonores des jeux PS5. Pour activer le Dolby Atmos, accédez à [Paramètres] > [Son] > [Sortie audio] > [Format audio (Priorité)], puis sélectionnez [Dolby Atmos].



Améliorations relatives aux fonctionnalités sociales

Mise à jour de l’interface de Party. Vous pouvez maintenant inviter un joueur à rejoindre une Party fermée sans avoir à ajouter automatiquement le joueur en question au groupe ni à créer un nouveau groupe. De plus, les joueurs peuvent désormais envoyer des invitations pour des Partys ouvertes ou fermées à des groupes et plus seulement à des joueurs individuels.

Vous pouvez maintenant inviter un joueur à rejoindre une Party fermée sans avoir à ajouter automatiquement le joueur en question au groupe ni à créer un nouveau groupe. De plus, les joueurs peuvent désormais envoyer des invitations pour des Partys ouvertes ou fermées à des groupes et plus seulement à des joueurs individuels. Aperçu du Partage d’écran. Si un joueur partage son écran dans une Party que vous pouvez rejoindre, vous voyez un aperçu de son Partage d’écran avant même de rejoindre la Party.

Si un joueur partage son écran dans une Party que vous pouvez rejoindre, vous voyez un aperçu de son Partage d’écran avant même de rejoindre la Party. Accès simplifié aux sessions de jeu de vos amis. Vous pouvez voir parmi vos amis ceux qui effectuent une activité à laquelle vous pouvez participer via l’onglet [Amis]. L’icône Joignable s’affiche en regard des amis jouant à un jeu que vous pouvez rejoindre. Vous pouvez rejoindre la partie d’un ami en appuyant sur la touche d’options, puis en sélectionnant [Rejoindre le jeu], ou en sélectionnant le bouton “Rejoindre” sur sa carte de profil.

Vous pouvez voir parmi vos amis ceux qui effectuent une activité à laquelle vous pouvez participer via l’onglet [Amis]. Tuile des tournois du centre de jeu. Dans le centre de jeu, vous pouvez voir à combien de tournois vous participez et votre meilleur classement, ainsi que la date et l’heure de début du prochain tournoi. Vous pouvez sélectionner la tuile pour afficher la liste complète des tournois.

Dans le centre de jeu, vous pouvez voir à combien de tournois vous participez et votre meilleur classement, ainsi que la date et l’heure de début du prochain tournoi. Vous pouvez sélectionner la tuile pour afficher la liste complète des tournois. Possibilité de réagir aux messages avec des emojis. Vous pouvez ajouter des réactions aux messages grâce aux emojis, qui facilitent les communications avec vos amis.

Fonctionnalités faciles d’utilisation

Recherche de jeux dans votre bibliothèque. Vous pouvez maintenant chercher des jeux dans votre bibliothèque de jeux.

Vous pouvez maintenant chercher des jeux dans votre bibliothèque de jeux. Améliorations relatives à l’Aide au jeu. Les cartes de l’Aide au jeu ont été améliorées. Outre les activités en cours, vous pouvez désormais voir les activités actuellement disponibles, celles qui étaient disponibles précédemment, ainsi que celles à venir et terminées. Si vous sélectionnez une carte, ses détails s’affichent sur le côté droit de la carte, ce qui vous permet de trouver ses objectifs et les indices correspondants plus facilement.

Les cartes de l’Aide au jeu ont été améliorées. Découverte de nouvelles fonctionnalités. Parcourez des conseils utiles pour profiter au mieux de votre PS5 et découvrir les nouvelles fonctionnalités de la toute nouvelle section Découvrez des conseils. Accédez à [Paramètres] > [Guide et astuces, santé et sécurité et autres informations] > [Guide et astuce], puis sélectionnez [Astuce à découvrir] pour afficher tous les conseils.

Parcourez des conseils utiles pour profiter au mieux de votre PS5 et découvrir les nouvelles fonctionnalités de la toute nouvelle section Découvrez des conseils. Mise en sourdine des signaux sonores de la PS5. Vous pouvez désactiver les signaux sonores de la PS5 ou régler leur volume lorsque vous l’allumez, l’éteignez ou la mettez en mode repos. Accédez à [Paramètres] > [Système] > [Signale sonore]. Pour régler le volume des signaux sonores, sélectionnez [Volume]. Pour mettre en sourdine les signaux sonores, activez l’option [Mettre en sourdine les signaux sonores].

Vous pouvez désactiver les signaux sonores de la PS5 ou régler leur volume lorsque vous l’allumez, l’éteignez ou la mettez en mode repos.

Prise en charge des SSD M.2 de plus grande capacité

Vous pouvez désormais utiliser un SSD M.2 d’une capacité maximale de 8 To (la limite était précédemment de 4 To) pour étendre l’espace de stockage de votre console PS5. Important : les SSD M.2 doivent satisfaire les critères mentionnés sur cette page . Lisez attentivement la page dont le lien figure ci-dessus avant d’acheter un disque SSD M.2 pour une utilisation sur une PS5.



Parallèlement à la mise à jour du firmware de la PS5, Sony va également apporter des nouveautés sur l’écosystème notamment sur l’application mobile et le remote play.

Prise en charge de l’application PS Remote Play sur davantage d’appareils Android

Avec PS Remote Play, vous pouvez streamer des jeux de votre console PS5 ou PS4 vers un autre appareil, notamment des smartphones et des tablettes (sous iOS et Android), des PC et des Mac par le biais d’une connexion Internet ou de votre réseau domestique. Ainsi, de nouvelles options s’offriront à vous pour profiter de vos jeux préférés ailleurs que dans votre salon*.

Dès aujourd’hui, l’application PS Remote Play sera disponible sur les appareils sous Android TV OS 12.

Pour le moment, la compatibilité a été vérifiée avec les appareils suivants : Chromecast avec Google TV (modèle 4K) Téléviseur BRAVIA XR A95L

Pour utiliser la fonction Lecture à distance sur ces appareils Android, cherchez l’application PS Remote Play, téléchargez-la, puis installez-la.

Pour en savoir plus sur l’application PS Remote Play, consultez la page PlayStation.com .

Nouvelles améliorations apportées à l’application PS App

Ce mois-ci, nous allons lancer le déploiement progressif dans le monde entier de nouvelles fonctionnalités pour l’application PS App sur iOS et Android. Tout comme avec les mises à jour de la console PS5, vous pourrez réagir aux messages avec des emojis et avoir un aperçu du Partage d’écran d’un joueur avant de rejoindre une Party via l’application PS App.

Voilà. Vous savez tout. Il ne vous reste plus qu’à allumer votre PS5 et lancer la mise à jour pour tester tout ça.