Sony dévoile son nouveau smartphone, le Xperia 5 V

Si le constructeur nippon reste petit en part de marché sur les smartphones, Sony continue à produire de nouveaux modèles régulièrement. Pour cette rentrée, Sony lance le Xperia 5 V avec un focus toujours sur la partie photo/vidéo.

Smartphone premium, la série des Xperia 5 reste un bon compromis entre tarif – pas super abordables tout de même – et performances dans la gamme des smartphones Sony. Pour cette cinquième itération, Sony a doté son Xperia 5 V du capteur Exmor T for Mobile qui était déjà présent sur son modèle flaship, le Xperia 1 V. Réputé pour ses capteurs de caméra – nombre de constructeurs utilisent du Sony d’ailleurs – le constructeur ne peut pas faire moins sur ses propres smartphones.

Avec le capteur Exmor T for Mobile, le Xperia 5 V offre des prises de vue haute définition quel que soit la situation lumineuse. Pour faciliter votre vie, divers préréglages de couleurs et des looks créatifs sont intégrés d’origine. L’effet bokeh généré numériquement bénéficie de l’IA pour un plus grand réalisme. Le Xperia 5 V dispose de 2 objectifs arrière permettant trois focales – 16 mm, 24 mm et 48 mm. Cela couvre la majorité des usages. Il ne manque finalement qu’un téléobjectif mais pour cela il faut viser le modèle supérieur, le Xperia 1 V.

Côté vidéo, Sony conserve une certaine avance grâce à ses fonctionnalités et une interface qui fait penser à sa gamme d’appareils photo hybrides, les Alpha. Pour ce nouvel Xperia, Sony lance une nouvelle application nommée Video Creator. Comme vous pouvez vous en douter, elle va vous permettre de créer des clips plus rapidement avec sa fonction de montage vidéo automatique. Sony semble aussi avoir pensé aux vloggeurs puisque le Xperia 5 V dispose d’un micro dédié à l’enregistrement des voix.

Mis à part ses capacités photo et vidéo toujours aussi intéressantes, le Xperia 5 V reste un smartphone Android de qualité. Il dispose ainsi d’un écran OLED. Avec sa batterie de 5000 mAh, Sony annonce même qu’il est possible de regarder 24 heures de vidéo en une seule charge et peut donc tenir sans problème une journée d’utilisation. Ce smartphone est architecturé autour du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 mobile. De ce fait, les gamers mobile devraient apprécier une meilleure fluidité dans leurs jeux favoris. Puisque je suis à parler des gamers, sachez que le Xperia 5 V conserve les fonctions de Game Enhancer qui permet de rapidement régler l’appareil pour l’optimiser à votre session de jeu.

Modèle premium, le Sony Xperia 5 V n’est pas donné puisqu’il sera disponible à partir du 29 septembre 2023 pour environ 1000€.