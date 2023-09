Final Fantasy VII Rebirth sortira en février 2024 sur PS5 et sur 2 disques

La suite du remake de Final Fantasy VII a désormais une date de sortie. Il ne reste plus trop de mois à attendre pour se lancer.

Square Enix a profité du dernier State of Play de Sony pour montrer une nouvelle vidéo (cf. ci-dessous) de son action/RPG Final Fantasy VII Rebirth. Si vous n’avez pas suivi, il s’agit de la suite de Final Fantasy VII Remake qui a dépassé les 7 millions d’exemplaires vendus et va permettre aux fans de continuer l’intrigue de Final Fantasy VII mais avec un gameplay moderne, de nouveaux personnages et un monde à explorer.

Alors à quelle date pourrez-vous vous lancer de nouveau ? Il faudra patienter jusqu’au 29 février 2024 pour découvrir cette suite prévue sur pas moins de 2 disques. Autant dire qu’il va falloir faire de la place sur le SSD de la PS5. Il faut bien ça compte tenu de la taille du monde à explorer, de la flopée de quêtes, d’activités, de mini-jeux, etc.

La vidéo permet de retrouver Cloud, Aerith, Barret et Tifa mais aussi de nouveaux personnages qui vont accompagner nos héros. Les fans reconnaîtront quelques célèbres invocations ainsi que le fameux Séphiroth. Les héros ont quitté Midgar pour explorer un monde vaste. Final Fantasy VII Rebirth est tellement vaste que les développeurs estiment qu’il faudra près de 100 heures pour tout faire. Bon courage aux aventuriers donc. Nul besoin d’avoir joué au précédent volet pour profiter de cette aventure – même si je vous le conseille. Au pire, Square Enix a prévu un récapitulatif.

Pour Final Fantasy VII Rebirth aura droit à diverses éditions dont voici les contenus :

Versions en boîte – Deux disques, avec une jaquette réversible et la protection Armille Midgar série 2 numérique en bonus de précommande auprès des revendeurs participants. Édition standard Édition Deluxe – Comprend une mini bande-son sur CD, un artbook et un boîtier Steelbook. Édition Collector – Comprend une grande figurine détaillée de Séphiroth à collectionner, le contenu de l’édition Deluxe, mais aussi des objets numériques en DLC, notamment des matérias d’invocation permettant d’invoquer le trio de mogs et le pot magique, ainsi que de l’équipement comme le ras-de-cou du cycle de la vie (accessoire) et le bracelet orchidée (protection). L’édition Collector sera disponible en précommande en quantité limitée sur la boutique Square Enix.

– Deux disques, avec une jaquette réversible et la protection Armille Midgar série 2 numérique en bonus de précommande auprès des revendeurs participants. Versions numériques – Comprend la matéria d’invocation Trio de mogs en DLC Édition standard Édition numérique Deluxe – Comprend une mini bande-son numérique, un artbook numérique ainsi que des objets numériques en DLC, notamment la matéria d’invocation Pot magique, le ras-de-cou du cycle de la vie (accessoire) et le bracelet orchidée (protection). Mise à niveau vers l’édition numérique Deluxe – Permet de compléter une édition standard déjà achetée avec le contenu de l’édition numérique Deluxe.*

– Comprend la matéria d’invocation Trio de mogs en DLC Pack double FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH – Proposé à un prix spécial pendant la période de précommande, le Pack double contient FINAL FANTASY VII REBIRTH, qui sera disponible à sa sortie, ainsi que FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE en téléchargement, auquel il sera possible de jouer dès la précommande du Pack double.

– Proposé à un prix spécial pendant la période de précommande, le Pack double contient FINAL FANTASY VII REBIRTH, qui sera disponible à sa sortie, ainsi que FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE en téléchargement, auquel il sera possible de jouer dès la précommande du Pack double. Pack double numérique Deluxe FINAL FANTASY VII REBIRTH – Comprend le jeu complet FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE en téléchargement, ainsi que la totalité du contenu de l’édition numérique Deluxe.

Final Fantasy VII Rebirth sera disponible sur PS5 le 29 février 2023.