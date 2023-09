Logitech G lance sa nouvelle gamme d’accessoires pour les gamers avec sa série Pro

Sous l’appellation Série Pro, les joueurs les plus exigeants pourront découvrir un clavier, une souris et un casque gaming aux caractéristiques hautes performances évidemment à des prix tous aussi haut niveau.

D’ores et déjà disponibles, Logitech G cible les joueurs de haut niveau ou tout simplement celles et ceux qui veulent l’excellence avec trois nouveaux accessoires sans fil Série Pro. Cette série comprend donc :

Le clavier gaming Logitech G Pro X TKL Lightspeed

La souris gaming Logitech G Pro X Superlight 2

Le casque gaming Logitech G Pro X 2 Lightspeed

La souris Logitech G Pro Superlight 2 continue sur la lancée de son prédécesseur. Elle est toujours d’une grande légèreté avec seulement 60 grammes. Elle est doté d’un capteur Hero 2 avec un tracking de 500 pouces par seconde jusqu’à 32000 DPI pour une précision exemplaire. Avec une conception double capteur, la souris parvient les performances de suivi même lorsqu’on soulève ou incline la souris. Elle dispose également de switchs hybrides Lightforce optique-mécanique pour plus de rapidité et de fiabilité. Pour le reste, on a droit à un port USB-C pour la charge, une autonomie pouvant atteindre 95h et des patins PTFE pour une glisse fluide.

Le second produit est donc le clavier Logitech G Pro X TKL Lightspeed. Comme son nom l’indique il s’agit d’une version compact sans pavé numérique donc. Il est doté de touches programmables, un éclairage RGB avec Lightsync, une molette de volume dédiée et la connexion sans fil Lightspeed. Vous pouvez également vous connecter via Bluetooth ou via un câble USB. Ce clavier dispose de touches PBT dual-shot laissant passer l’éclairage RGB. Il est possible d’utiliser des touches d’autres fabricants grâce à sa disposition standard. Côté switchs, vous aurez le choix entre les switchs GX Brown, GX Red ou GX Blue. Il est fourni avec un étui de transport.

Enfin le casque gaming Logitech G Pro X 2 Lightspeed dispose de transducteurs en graphène de 50 mm pour un son de qualité professionnelle. La connexion est toujours le Lightspeed de la marque mais vous pouvez aussi vous en servir en mode Bluetooth ou via un câble mini-jack 3,5 mm. Pour un maximum de confort pendant vos longues parties, les coussinnets sont en mousse à mémoire de forme avec un revêtement en similicuir ou en velours respirant au choix. Son microphone cardioïde de 6 mm peut être retiré. L’autonomie maximale est annoncée à 50 heures.

La souris Pro Superlight 2, le clavier Pro X TKL Lightspeed et le casque Pro X 2 Lightspeed sont proposés aux prix respectifs de 169€, 229€ et 269€. Quand je vous disais que l’excellence avait un prix…