Les iPhone 15 débarquent à la fin du mois… avec un port USB-C

La conférence annuelle d’Apple sur les nouveaux iPhone s’est déroulée il y a quelques heures et comme on s’y attendait, le constructeur de Cupertino a dévoilé ses nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro.

Je ne vais pas m’éterniser sur la majorité des caractéristiques de ses nouveaux modèles qui sont évidemment une nouvelle itération de ses prédécesseurs avec certaines caractéristiques boostées et parfois inédites.

iPhone 15 et iPhone 15 Plus : Dans la continuité des iPhone 14 Pro

Un peu comme les précédentes générations, Apple dote ses nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 plus de beaucoup des caractéristiques des iPhone 14 Pro de l’année dernière. Ainsi, ils possèdent tous deux la puce A16 Bionic ou encore la fonctionnalité Dynamic Island largement mis en avant sur les modèles pro de l’an dernier. La caméra principale est de 48 mégapixels avec un téléobjectif 2x. Autant dire qu’Apple donne accès à des capacités de haut niveau pour le modèle premium de sa gamme.

Les écrans Super Retina XDD de ces modèles sont respectivement de 6,1 et 6,7 pouces. Ils gérent parfaitement le HDR avec un luminosité maximale de 2000 nits ce qui est très confortable même en extérieur. En lieu et place d’un verre résistant, Apple a opté pour le Ceramic Shield annoncé comme plus résistant encore.

Ces iPhone 15 et iPhone 15 Plus présentent toutefois des nouveautés comme une amélioration sur la prise des portraits (avec le fameux effet bokeh arrière généré) notamment sur les prises de vue en faible luminosité – il faut bien avouer que le résultat n’était pas toujours très concluant auparavant. En enregistrant les données de profondeur au moment de la prise de vue, vous pourrez également changer la mise au point après coup. Bien pratique.

L’autre nouveauté est donc l’abandon du port Lightning. Apple a décidé de se plier en avance à la législation européenne qui doit entrer en vigueur fin 2024 en remplaçant son port propriétaire Lightning par un port USB-C standard. Seul hic, sur ces iPhone 15 et iPhone 15 Plus, Apple joue un peu le mesquin puisqu’il s’agit d’un port USB 2.0 type C avec un débit de 480 Mbps identique à ce qu’on avait sur le port Lightning. Pour transférer quelques documents ou photos, ça passe mais transférer des tonnes de photos RAW ou des vidéos, c’est juste une tânée. Par contre, USB-C oblige, il est tout à fait possible de charger ses Airpods ou son Apple Watch avec son iPhone 15 ou iPhone 15 Plus, évidemment au détriment de son autonomie. Côté charge, ces deux modèles sont toujours compatibles avec la recharge sans fil MagSafe ainsi que Qi2.

Pour ce qui est de la téléphonie, les iPhone 15 et 15 Plus – et les autres modèles de l’année – sont évidemment compatibles 5G et intègrent un eSIM ainsi qu’un emplacement pour une carte SIM physique. Ils seront livrés avec le tout dernier iOS 17 qui sera disponible pour tous les iPhones récents à partir du lundi 18 septembre.

Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus seront en précommande à partir de ce vendredi 15 septembre à 14h et seront disponibles à partir du 22 septembre prochain.

iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max – Nouvelle puce A17 Pro, téléobjectif et titane

Comme tous les ans désormais, on a droit à la version pro très haut de gamme et à des tarifs décoiffants. Pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, Apple a encore mis le meilleur pour attirer les fans.

Les deux modèles reposent sur la nouvelle puce A17 Pro qui, non content d’offrir plus de performance et plus d’efficacité énergétique grâce notamment à une gravure en 3 nm – une première dans l’industrie – bénéficie d’un Neural Engine deux fois plus rapide idéal pour accélérer tous les traitements nécessitant l’utilisation de l’IA par exemple. Le GPU du A17 Pro a été totalement revu permettant un gain de 20% par rapport à la précédente génération. Non content de gagner en performance, le GPU accélère au niveau matériel le rendu ray tracing ce qui devrait améliorer le rendu des futurs jeux utilisant cette technologie. Mieux encore, grâce au MetalFX Upscaling qu’Apple avait présenté lors de son WWDC 2022 et intégré sur les Mac à puce Apple, les jeux pourront être rendu à une résolution moindre puis upscalés à une résolution supérieure avec un minimum de perte de qualité d’image dans le but de gagner en framerate. Pour les PCistes, c’est l’équivalent du DLSS de Nvidia ou du FSR d’AMD en quelque sorte. Certains développeurs dont Capcom l’avait déjà utilisé dans son adaptation sur Mac de Resident Evil Village. Avec cette puce A17 Pro, Apple semble avoir convaincu les développeurs de grosses productions puisque Capcom confirme non seulement la sortie de Resident Evil Village mais aussi de Resident Evil 4 (le remake) sur iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Death Stranding, The Division Resurgence ou encore le futur Assassin’s Creed Mirage sortiront également sur ces smartphones. Concernant ce dernier, c’est l’une des premières superproductions consoles qui va être sortis quasiment simultanément sur les iPhone 15 Pro. Cela laisse augurer d’un bon potentiel mais j’y reviendrais dans un autre article.

L’autre point fort des nouveaux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max est le système de caméras. Comme toutes les versions Pro de ces dernières années, on a droit à un trio de caméras mais équivalent à sept objectifs avec des focales différentes. Le capteur de la caméra principale est de 48 mégapixels. Il permet des prises de vue haute résolution de 24 mégapixels par défaut. Cette caméra principale permet de choisir parmi les trois longueurs de focale – 24 mm, 28 mm et 35 mm – proposés par défaut ou même de créer le sien. Les plus exigeants pourront essayer le format ProRAW à 48 mégapixels mais aussi le format HEIF à 48 mégapixels moins gourmand en espace de stockage.. La caméra à objectif grand-angle de 12 mégapixels permet des prises de vue avec une longueur de focale de 13 mm ainsi que des photos en macro. Sur l’iPhone 15 Pro, la troisième caméra de type téléobjectif de 12 mégapixels également permet un zoom optique 3x équivalent à un 77 mm et un zoom numérique 15x.

Mais c’est sur l’iPhone 15 Pro Max que la troisième caméra risque d’attirer bien des photographes en herbe. En effet, grâce à un design à tétraprisme avec un module 3D combinant stabilisation optique et mise au point automatique, on a l’équivalent d’un objectif 120 mm pour un zoom optique 5x. Avec un système de caméra couvrant de 13 mm à 150 mm, l’iPhone 15 Pro Max est particulièrement versatile.

Côté vidéo, les deux modèles sont capables de filmer jusqu’à 4K 60fps en ProRes désormais pour peu que vous branchiez un SSD externe via le port USB-C 10 Gbps. En interne, il faudra opter pour le H265 ce qui est déjà très bon pour la très grande majorité des utilisateurs. Les professionnels et les vidéastes les plus exigeants vont apprécier le nouvel encodage Log d’Apple prenant en charge l’ACES (Academy Color Encoding System), le nouveau standard de gestion de la couleur. La toute dernière version du logiciel de montage Davinci Resolve 18.6 gère déjà le log d’Apple. A Apple de mettre à jour son propre Final Cut Pro. L’intérêt du tournage en log est d’avoir une plus grande flexibilité en post-production pour la retouche colorimétrique et les effets. De quoi rendre ces nouveaux iPhone 15 Pro une solution viable sur certaines productions. Qui a dit créateur de contenu et vloggeur?

A l’instar des iPhone 15 standards, les iPhone 15 Pro passent également à l’USB-C avec un débit maximum de 10Gbps soit 20x plus rapide que le port Lightning. Il aura donc fallu attendre une décision de la commission européenne pour qu’Apple ne se décide à changer le port et surtout le débit de transfert totalement archaïque surtout lorsqu’on prône des capacités photos et vidéo de pointe générant des fichiers imposants qu’il faut transférer souvent sur son Mac pour la post-production.

Alors que les iPhone 15 standards sont restés en Wi-Fi 6, les iPhone 15 Pro passent au Wi-Fi 6E ce qui devraient, si vous avez les routeurs compatibles, améliorer la vitesse de transfert.

Tous ces iPhone 15 sont en précommande et seront disponibles à partir du 22 septembre prochain. Côté tarifs, il va falloir faire quelques économies ou passer par des abonnements avec votre opérateur. Les prix des iPhone 15 et iPhone 15 Plus débutent respectivement à 969€ et 1119€ avec 128 Go de stockage avec 5 coloris. Le prix des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max débutent respectivement à 1229€ et 1479€ mais avec 256 Go de stockage avec 4 coloris au choix.

GALERIE IPHONE 15 & IPHONE 15 PLUS

GALERIE IPHONE 15 PRO & IPHONE 15 PRO MAX