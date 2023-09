Sega annonce un livestream dédié à ses futurs Like a Dragon

La saison des livestreams a débuté depuis quelques jours. Après le State of Play de Sony ou le Nintendo Direct, c’est au tour de Sega d’en préparer un.

L’éditeur nippon annonce le RGG Like a Dragon Direct, le premier showcase occidental de son studio Ryu Ga Gotoku à qui on doit notamment la saga Yakuza. Ce livestream aura lieu le 20 septembre à 6 heures du matin (heure française).

Si vous êtes un fan de la saga Yakuza et avez envie d’en savoir plus sur les deux prochains projets du studio Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name et Like a Dragon Infinite Wealth qui se déroulent évidemment dans le même univers. Il va donc falloir se lever tôt ou alors regarder ce showcase en différé.

Connectez-vous sur la chaîne Twitch et la chaîne Youtube de Sega pour suivre ça de près.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name est prévu pour le 9 novembre 2023 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/S et PC. Il faudra attendre début 2024 pour Like a Dragon Infinite Wealth.