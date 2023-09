EA et Codemasters dévoilent une première vidéo de présentation pour leur EA Sports WRC

En récupérant la licence WRC, EA et Codemasters préparent leur première simulation avec EA Sports WRC. Le duo semble avoir misé gros.

Prévu pour novembre prochain EA Sports WRC va, comme son nom l’indique, nous plonger dans le monde du championnat du monde des rallyes. Simulation oblige, il va falloir s’attendre à un maximum de réalisme et d’authenticité dixit l’équipe. Vous pouvez jeter un coup d’oeil sur la vidéo de présentation ci-dessous.

Pour ce nouveau titre, Codemasters semble avoir décidé à abandonner son moteur maison et a opté pour l’Unreal Engine 5 sans doute pour un visuel plus réalisme. EA Sports WRC va ainsi proposer plus de 600 kms de routes avec plus de 200 étapes sur 17 sites WRC à travers le monde. Côté véhicules, outre avoir les bolides de la saison, Codemasters va proposer un nombre de voitures des 60 dernières années. En tout, ce sera 78 voitures dans 18 catégories que vous pourrez piloter.

Côté simulation, Codemasters reprend la maniabilité de DiRT Rally et va l’améliorer notamment grâce au système de conduite dynamique. Et histoire de mieux s’adapter à votre niveau, de nombreux paramètres d’assistance seront disponibles. Le jeu va également permettre de découvrir des rallyes à diverses saisons avec évidemment l’impact sur la météo et la piste.

EA Sports WRC est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 3 novembre 2023.