Square Enix confirme le retour de la série des SaGa avec SaGa Emerald Beyond

Les sagas ne manquent pas chez Square Enix. Et l’une des plus connues est justement la série des SaGas. Square Enix prépare un nouvel opus pour 2024.

Square Enix a annoncé le développement de SaGa Emerald Beyond pour PS5, PS4/Pro, Switch et PC ainsi que sur les appareils iOS et Android. Pour cet opus, les fans devraient retrouver ce qui a fait le sel de la série comme les systèmes de combat et les différents scénarios par protagoniste. En effet, SaGa Emerald Beyond permettra de se lancer avec l’un des 6 protagonistes pour un total de 5 histoires à découvrir. Il y aura pas moins de 17 mondes à explorer avec évidemment son lot de monstres et d’ennemis en tous genres. Le système des scénarios free-form permet de changer son évolution en fonction de vos choix et de vos actions.

SaGa Emerald Beyond sortira sur PS5, PS4/Pro, Switch, PC, iOS et Android courant 2024.