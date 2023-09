My Hero Ultra Rumble sort la semaine prochaine

Si vous êtes un fan de l’univers de My Hero Academia, vous allez pouvoir plonger dans un jeu battle royale dès la semaine prochaine avec My Hero Ultra Rumble.

Bandai Namco confirme la sortie pour le 28 septembre prochain sur PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC de son battle royale multijoueur en ligne inspiré par l’univers de My Hero Academia. Vous pourrez ainsi choisir parmi les 18 héros disponibles pour créer une équipe et combattre pour la victoire. C’est ainsi 8 équipes de trois qui doivent s’affronter jusqu’au dernier survivant dans un vaste niveau qui rétrécit au fur et à mesure que la partie avance.

Pour fêter la sortie, Bandai Namco lâche une nouvelle vidéo que vous pouvez voir ci-dessous.

My Hero Ultra Rumble sortira sur PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour le 28 septembre 2023.