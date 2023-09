BLOC INFO Date de sortie 29 août 2023 Editeur Sega Développeur Sega Genre Musique, Rythme Machines Switch PEGI 3 ACHETEZ SUR AMAZON Version Switch

Sortez la boule à facettes, les spotlights ce soir c’est soirée disco ! Suivez le rythme, bougez votre corps et faites frétiller les maracas comme un carioca do Brazil !

Et de trois ! Il aura fallu presque vingt-cinq années d’existence à la licence Samba de Amigo pour parvenir à livrer un troisième volet sur console. Créé par la Sonic Team, le titre est sorti en Europe à la fin de l’année 2000 sur Dreamcast, juste à temps pour se retrouver au pied des sapins. Hélas l’ultime console de Sega vivait ses derniers mois d’existence. De plus, ce jeu de rythme distribué en petite quantités par chez nous était introuvable ou vendu à des tarifs prohibitifs avec ses accessoires de reconnaissance de mouvement (tapis et maracas). Après des apparitions dans quelques spin off de Sonic (dont Sega Superstar Tennis et Sonic & Sega All Stars Racing), Amigo est revenu fin 2008 sur Wii. Une expérience en Motion gaming sans surcoût mais qui obligeait à se flageller involontairement avec le câble qui reliait la WiiMote au Nunchuck. Avoir le rythme dans la peau ne suffisait pas, il fallait aussi souffrir ! Quinze ans plus tard, la samba reprend enfin de plus belle sur Switch !

Si Activision et Electronic Arts n’ont eu aucun scrupule à sortir l’espace de quelques années des jeux de rythmes (RockBand et Guitar Hero) qui nécessitaient l’achat d’accessoires encombrants et assez fragiles, on ne peut que féliciter Nintendo de toujours proposer des solutions clé en main. Ainsi avec Samba de Amigo Party Central ne passez pas par la caisse, détachez les JoyCon de la console et faites-les frétiller comme des maracas. Suivez le rythme, exécutez des mouvements de chorégraphie sur une bande son constituée d’une quarantaine de morceaux. Ainsi on retrouve des standards d’hier (I Will Survive…), des hits plus récents (Move like a Jagger, …) ou d’autres ziks emblématiques de la saga tels Vamos A Carnaval, La Copa del Amor de Ricky Martin voire aussi la Bamba et l’inévitable Macarena. De plus, ce jeu invite aussi à secouer les maracas sur des thèmes plus originaux encore comme le City Escape de Sonic Adventure 2 ! Inutile d’avoir la fièvre du samedi soir ou d’être une dancing machine. Pour coller au rythme, il suffit de suivre les indications à l’écran. Ainsi lorsqu’une sphère rentre en contact avec l’un des trous placés en haut au centre ou en bas, il suffit d’incliner le Joycon gauche ou droit dans la direction et de donner une petite impulsion au bon moment pour effectuer un coup parfait… et réaliser sur la durée une série de points qui permet de booster le score. Afin de pimenter la partie, le titre nous fait aussi récupérer un bonus/ malus. Il nous catapulte dans un mini- jeu qui impose de garder le rythme ou accélère/ralenti le tempo de la musique, agrandi/rétréci la taille des sphères. S’il est parfaitement jouable avec les Joycon sans avoir à s’enticher d’un quelconque accessoire, notez qu’à l’instar des versions Dream et Wii, Samba de Amigo est également praticable avec les touches directionnelles combinée aux touches d’action ! Cela permet aux utilisateurs de Switch Lite ou même ceux qui n’ont pas deux paires de Joycon de s’éclater en solo ou en multi à ce jeu de rythme. Un très bon point.

En sus de pouvoir s’essayer à la quarantaine de chansons librement dans différents niveaux de difficulté avec la mode Jeu de Rythme, le titre offre aussi une campagne solo baptisée StreamiGo ! Elle impose de venir à bout de 80 challenges, bien corsés qui ne laissent que peu de place à l’erreur. Jouable à deux sur le même écran, le titre offre aussi de s’y adonner en ligne. Il est possible d’héberger ou rejoindre des parties contre, un, deux, trois autre joueurs. Enfin le mode Fiesta Mondiale propose un Battle Royal en trois manches où 20 joueurs s’affrontent sur trois morceaux aléatoires en éliminant à chaque fois les plus mauvais du classement. Un mode impitoyable mais surtout intense puisqu’il oblige à enchaîner trois morceaux sans jamais trop laisser le temps de souffler. Si vous voulez mouiller le maillot c’est le mode qu’il vous faut ! Histoire de se démarquer des autres joueurs en multi, notez que l’on peut dépenser des deniers remportés en cours de partie afin de personnaliser l’apparence de notre petit singe. Ainsi il est possible de l’habiller de pied en cap afin de le vêtir d’un costume de dino ou de lui faire retrouver son look de l’époque Dreamcast : ô Sombrero !

Après une mouture Wii qui descendait – il me semble – en droite ligne de la Dreamcast, on ne peut qu’être agréablement surpris par cette version Switch qui fait peau neuve. Le jeu propose une réalisation évidemment plus riche, plus colorée, des personnages et environnements plus détaillés et malgré la débauche d’effets psychédéliques à l’écran l’animation ne faiblit pas. Toutefois le jeu souffre occasionnellement de problèmes de lisibilité quand le rythme devient trop intense et que l’on ne sait plus où donner de la tête. La playlist est constituée majoritairement de nouveaux titres. Ainsi, la Samba de Janeiro comme la reprise de Take on Me façon Ska font cruellement défaut, sans doute parce que la sélection des ziks vise un public plus jeune… voire aussi les amateurs de Sonic. Ces derniers peuvent ainsi obtenir pour moins de 5€, trois nouvelles musiques tirées des aventures du hérisson bleu ou trois autres titres japonisants sur le Nintendo eShop. Enfin, si les voix du jeu sont restées en anglais, en revanche, les textes et menus sont bien dans la langue de Molière. Que du bonheur !