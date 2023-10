Une dernière vidéo de présentation de Banishers Ghosts of New Eden, le prochain action/RPG de Don’t Nod

Don’t Nod s’est fait un nom grâce à des séries de jeux d’aventure comme Life is Strange ou Twin Mirror. Pourtant ils s’étaient aussi essayé à l’action/RPG avec Vampyr. Ils reviennent à ce genre avec ce Banishers Ghosts of New Eden.

L’éditeur Focus Entertainment et l’équipe de Don’t Nod préparent le lancement de Banishers Ghosts of New Eden pour le mois prochain. Et histoire que vous, les joueurs, sachiez de quoi il en retourne, ils proposent une nouvelle vidéo de présentation. Celle-ci permet de découvrir le pitch de l’intrigue mettant en scène un couple de Banishers, Antea Duarte et Red Mac Raith. Tous deux sont des chasseurs d’esprits en mission à New Eden. Malheuresement, Antea est tuée et se retrouve à hanter son compagnon. Leur situation devient alors inextricable entre leur mission de sauver les vivants des mauvais esprits et la situation d’Antea. Il va falloir faire des choix entre sacrifier des vivants et l’amour qui lie nos deux héros.

Avec sa vue à la troisième personne et une réalisation qui semble soignée. En fonction des séquences, on devra incarner Antea ou Red à explorer une Amérique du nord assez glauque infesté de créatures surnaturelles. A vous d’user de vos pouvoirs spirituelles d’Antea et de l’arsenal de Red pour bannir les âmes. Le jeu regorge de secrets à découvrir, d’équipements à trouver pour gagner en puissance. RPG oblige, il faudra également progresser sur l’arborescence des compétences.

Banishers Ghosts of New Eden est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 7 novembre 2023.