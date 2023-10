Bose met à jour sa gamme emblématique de casques et écouteurs sans fil QuietComfort

Bose n’est plus à présenter. Réputé dans le domaine audio, le constructeur fait partie des références dans le domaine des casques audio à réduction de bruit avec sa gamme QuietComfort. De nouveaux modèles débarquent.

Utilisant depuis des années des casques Bose de la gamme QuietComfort avec les QC25, QC35 et QC45, j’avoue être un adepte des produits de la marque pour la qualité de la réduction de bruit et leur son neutre. J’utilise toutefois également un casque Sony WH-1000XM3 ainsi que les Airpods Pro Max d’Apple. Ces derniers sont plus à mon goût côté son mais je ne les utilise que rarement en déplacement, les Bose étant plus pratiques à emmener.

L’annonce alors de nouvelles versions de la gamme QuietComfort titille forcément mon intérêt. Commençons par le modèle de base nommé tout simplement Bose QuietComfort. Bose délaisse le système de numération. Ce nouveau modèle remplace le dernier QC45 avec un design similaire mais avec des caractéristiques mises à jour. Ainsi, fonctionnant sous Bluetooth 5.1, vous aurez droit au multipoint permettant de le jumeler à deux appareils simultanément et aisément basculer de l’un ç l’autre. L’autonomie peut atteindre les 24 h avec une seule charge via un câble USB-C. Pour ceux qui préfèrent le filaire, un câble avec micro intégré est fourni. Il s’agit donc d’une mise à jour intéressante pour un prix d’environ 400€ si vous venez de versions plus anciennes que le QC45.

Les réelles nouveautés concernent les modèles QuietComfort Ultra en version casque supra-aural et en version écouteurs intra-auriculaires. Ces nouveaux modèles présentent une nouveauté à savoir de l’audio spatial nommé Bose Immersive Audio. Le principe est similaire à ce que proposent d’autres marques comme Apple à savoir que le processeur du casque est capable de rendre l’espace sonore plus spacieux. Plus encore, deux modes d’écoute. En mode immobile, l’audio reste en place comme fixé à une position spécifique tandis que le mode En mouvement déplace la source sonore si vous bougez.

Le casque supra-aural Bose QuietComfort Ultra est désormais le fleuron de la gamme et vient remplacer le Bose Noise Cancelling Headphones 700 – dont je n’aimais personnellement pas le design. Ce casque présente donc le Bose Immersive Audio comme principal avantage sur le modèle QuietComfort standard précédemment cité. En outre, il bénéficie de la technologie de calibrage audio CustomTune qui améliore le son. Le système de réduction de bruit est également bien plus performant grâce à de nouvelles puces et de nouveaux microphones. En plus d’une réduction de bruit vous isolant pour pleinement profiter de vos musiques, Bose a ajouté un mode Aware similaire aux modes Transparence de la concurrence. Il permet ainsi d’entendre votre environnement. Le design a été également revu. Plus proche du QuietComfort standard, le QuietComfort Ultra bénéficie d’un meilleur rembourrage et de coutures minimes luis permettant toujours de se plier à plat dans l’étui de rangement fourni. L’autonomie annoncée va jusqu’à 24h d’écoute sans Immersive Audio et 18h avec. Modèle premium, le Bose QuietComfort Ultra est disponible pour environ 500€.

Le dernier modèle se nomme aussi Bose QuietComfort Ultra mais il s’agit de la version écouteurs intra-auriculaires. Avouez que la nomenclature peut prêter à confusion. Ce modèle remplace les QC Earbuds II précédemment lancés. Le design ne diffère guère de son prédécesseur. Comme pour son comparse supra-aural, les Bose QuietComfort intra-auriculaires bénéficient des mêmes caractéristiques avec l’Immersive Audio, la réduction de bruit active ou encore la technologie de calibrage audio CustomTune. Les commandes sont tactiles. Les écouteurs QuietComfort Ultra offrent jusqu’à 6h d’écoute avec une seule charge avec le mode Bose Immersive Audio désactivé, 4h lorsque le mode est activé. Les écouteurs QuietComfort Ultra seront disponibles à partir du 10 octobre 2023 pour environ 350€.