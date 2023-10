Microids montre une nouvelle bande-annonce de son adaptation des Fourmis de Werber

Microids et le studio Tower Five travaillent d’arrache-pied sur une nouvelle adaptation de l’oeuvre de Bernard Werver, Les Fourmis.

Microids dévoile une nouvelle vidéo ainsi que de nouvelles images (cf. ci-dessous) permettant de se faire une petite idée de cette nouvelle adaptation de l’oeuvre de Bernard Werber. Les Fourmis vont vous rapetisser pour vous mettre au niveau de ces petits insectes dans un jeu de stratégie temps réel dans des environnements photoréalistes. Pour ce rendu spécifique, l’équipe rochelais de Tower Five a opté pour l’Unreal Engine 5 pour avoir un écosystème des plus réalistes.

Les Fourmis va vous faire incarner le 103683ème fourmi de la coline. Votre but est de guider la colonie vers de nouveaux horizons. A vous d’explorer l’environnement et affronter bien des adverses. Plusieurs cartes sont prévues pour votre aventure microscopique toutes inspirées par la forêt de Fontainebleau. Les cartes pourront par ailleurs changer en fonction du moment de la journée. La narration suivre le rythme des saisons.

Les Fourmis est prévu sur consoles et PC pour 2024. Si les consoles ne sont pas précisées, on peut être certains que les PS5 et XSX/S sont concernées.