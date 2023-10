Activision Blizzard King rejoint enfin Microsoft Xbox

Le périple de Microsoft est enfin terminé. Le rachat d’Activision Blizzard King est enfin acté après bien des péripéties dignes d’une série TV à rallonge.

Cela fait presque 2 ans que l’acquisition d’Activision Blizzard a été initié par Microsoft – plus précisément en janvier 2022. Et en deux ans, Microsoft a dû faire face à de nombreuses autorités pour faire valider cette acquisition. Il aura donc fallu près de deux ans pour que les différentes autorités à travers le monde valide ce rachat qui va coûter la bagatelle de 68,7 milliards de dollars à Microsoft soit presque 10 fois la somme dépensée pour le rachat de Zenimax Media dont fait partie Bethesda Softworks.

Ce deal va donc faire de Microsoft le propriétaire de franchises comme Call of Duty, Crash Bandicoot, Spyro, Warcraft, Diablo, Overwatch ou encore Candy Crush. Autant dire que Microsoft s’achète des franchises très puissantes. Pour réussir cet achat, Microsoft a dû faire quelques concessions comme promettre de maintenir la saga Call of Duty disponible sur les machines Sony pour au moins 10 années ou encore vendre les droits de cloud streaming des titres Activision Blizzard à Ubisoft pour 15 ans.

A voir dans les prochains mois et prochaines années ce que ce rachat va apporter à Microsoft et à Xbox car pour le moment, on ne peut pas dire que les rachats consentis ces dernières années aient véritablement changé la position du constructeur sur le marché des consoles.