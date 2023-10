Découvrez les 45 premières minutes de Lords of the Fallen jusqu’en 4K HDR

Le genre souls-like ne cesse d’intéresser les développeurs. C’est devenu un genre que tout le monde se doit de lancer. CI Games n’en est pas à son premier coup d’essai.

Lords of the Fallen est en effet un reboot du Lords of the Fallen lancé sur PS4, Xbox One et PC en 2014. Le titre de l’époque n’avait pas totalement convaincu avec un gameplay à mon goût trop poussif. Pour ce reboot, CI Games a confié le développement à Hexworks qui s’est focalisé que sur les nouvelles consoles et sur PC. Et utilisant l’Unreal Engine 5, ce nouveau Lords of the Fallen est bien plus agréable à jouer. Je vous proposerais le test très prochainement.

Avec son concept de monde parallèle et un gameplay plus vif – tout est relatif évidemment, cela reste un souls-like -, Lords of the Fallen pourrait presque plaire aux joueurs hermétiques à ce genre – comme votre serviteur. Avec plusieurs classes au choix, la possibilité de jouer à deux en invitant un joueur ou en allant squatter la partie d’un autre et une réalisation plutôt léchée, ce Lords of the Fallen pourrait être occuper les fans du genre en attendant les futures productions qui ne manqueront pas de débouler dans les mois à venir.

La vidéo ci-dessous que vous devrez regarder directement sur le site de Youtube en raison de sa limitation au plus de 18 ans a été capturé sur la version PS5. J’ai fait mon possible pour avancer avec le concours d’un joueur inconnu qui m’a rejoint dans la partie. Bien plus fun à deux 😉 En bonus je vous mets aussi la version anglaise que j’avais capturé avant où je jouais seul et me faisais défoncer en découvrant le jeu pour la première fois avec une classe différente :p

Lords of the Fallen est disponible sur PS5, XSX/S et PC.