Découvrez la première demi-heure de Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged

Si on les connait plus pour les simulations automobiles, les italiens de Milestone ont gardé leur âme d’enfant avec une seconde adaptation des célèbres petites voitures Hot Wheels.

Après un premier volet sympathique, les Hot Wheels reviennent donc pour une suite nommée Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged. Si vous en avez assez de toutes ces simulations trop complexes qui manquent de fun, ce jeu est pour vous.

Les italiens de Milestone font parler leur maîtrise des jeux de course pour proposer un jeu de course arcade accessible et fun avec les petits bolides de Mattel. Les tracés sont toujours aussi délirants et le choix des voitures est varié. Bref, c’est du pur fun avec une réalisation bien ficelée notamment sur la version PS5 sur laquelle repose la vidéo ci-dessous. Sans réinventer la roue – sans jeu de mot – ce Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged devrait ravir les fans de jeux de course arcade.

Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.