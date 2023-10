Découvrez notre vidéo de gameplay de Tekken 8 jusqu’en 4K HDR

Il y a quelques temps, Bandai Namco avait organisé une bêta fermée pour que des heureux puissent tester un peu la bête. On en avait profité pour faire quelques captures vidéo.

La vidéo ci-dessous est donc issue d’une version bêta du jeu déjà bien solide sur PS5 qui permet de se faire une bonne idée de la chose. Par la suite, Bandai Namco nous avait invité à un petit évènement nous permettant de rejouer un peu au jeu avec une autre version du jeu et autant vous le dire tout de suite les fans de la saga ne seront pas trop dépaysés. Même si les personnages ont évolué – pris de la bouteille et parfois des kgs – le gameplay reste toujours aussi efficace et fun. J’ai trouvé le jeu même plus punchy encore que les précédents volets.

L’utilisation de l’Unreal Engine 5 se sent avec un visuel très riche en effets spéciaux en tous genres pour un rendu toutefois pas photo-réaliste. L’équipe a certainement voulu conserver la patte artistique qui a fait le succès de la série.

Tout ce week-end, Bandai Namco organise également une autre bêta fermée toujours pour faire tester des parties du jeu et probablement l’infrastructure online à mettre en place pour le lancement.

Tekken 8 est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 26 janvier 2024.