Découvrez la première heure de jeu de Warhammer 40000 Darktide

Les suédois de Fatshark ont lancé leur nouveau titre après les deux Vermintide. Et une fois encore, ils vont nous plonger dans le monde de Warhammer 40000 avec Warhammer 40000 Darktide.

Cet univers très particulier a connu bien des projets vidéoludiques et un bon nombre sont récemment sortis ou ne vont pas tarder à sortir. Dans le tas, on trouve donc ce Warhammer 40000 Darktide, un FPS/Shooter qui ajoute en plus le combat de mêlée à coups de hache et tout objet contondant que vous pourrez trouver pour affronter des hordes d’ennemis qui ne font pas dans la dentelle. De même, votre héros ne fera pas dans la dentelle non plus avec des attaques particulièrement gore.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur Xbox Series X et permet de vous faire une idée sur la première heure de jeu entre le prologue posant un peu le contexte et une première mission en coop où j’ai tenté de survivre au mieux avec des coéquipiers en matchmaking. Vu que le jeu est limité aux moins de 18 ans, il vous faudra la regarder sur Youtube directement avec un compte valide.

Si visuellement le jeu est soigné, on ne peut pas dire que la fluidité et la stabilité soient au rendez-vous. On a droit à divers saccades, des variations de framerate et divers approximations techniques qu’on peut espérer corrigés dans divers patchs car le jeu pourrait être fun en soi.

Warhammer 40000 Darktide est disponible sur XSX/S et PC.