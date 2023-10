Xbox annonce son livestream Xbox Partner Preview prévu ce mercredi

A l’instar des State of Play de Sony et des Nintendo Direct de… Nintendo, Microsoft prévoit un livestream histoire de faire le point sur les futurs titres à venir.

Et plus précisément, le prochain livestream nommé Xbox Partner Preview, comme son nom l’indique, se focalisera sur les productions des éditeurs tiers à venir. On devrait ainsi voir les produits de Ryu Ga Gotoku Studio de Sega (Like a Dragon Infinite Wealth), Remedy Entertainment (Alan Wake 2), Studio Wildcard (Ark Survival Ascended) et d’autres non dévoilés.

Histoire que les fans ne tirent pas des plans sur la comète, ce stream n’évoquera aucun titre concernant des titres Activision Blizzard King et le Xbox Game Pass.

Le stream va durer plus de 20 minutes et sera diffusé le 25 octobre 2023 à 19h heure française sur la chaîne Twitch de Xbox France ou sur Youtube.