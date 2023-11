Comment survivre avec différentes versions de soi-même avec The Alters

Les développeurs polonais de 11 Bit Studios à qui nous devons les Frostpunk travaillent sur un nouveau projet pour 2024 dont le pitch de départ est plutôt intéressant.

L’équipe de 11 bit Studios développe The Alters pour les PS5, les XSX/S et les PC. Mais qu’est-ce que The Alters ? Pour faire simple, il s’agit d’un jeu de survie où le héros nommé Jan, un simple ouvrier, s’échoue sur une planète lointaine. Il va devoir survivre dans un environnement inconu en construisant des bases et en explorant la planète pour glâner les ressources nécessaires. Le but ultime étant de s’échapper de cette planète.

De prime abord, c’est un jeu dans un genre somme toute classique et déjà vu. L’originalité est qu’on ne gère pas un seul Jan mais une multitude de Jan, des versions alternatives du héros que vous êtes chacun avec leur propre parcours de vie, leur personnalité, leurs habitudes, etc. Il va donc falloir les faire travailler en équipe en tenant de leurs sensibilités, émotions, problèmes, doutes, etc.

Sur le papier ce projet est intriguant. Il va falloir toutefois attendre encore de longs mois pour qu’on puisse avoir une petite idée de comment The Alters se joue réellement. En attendant, voici donc une vidéo et diverses images du jeu.

The Alters est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour 2024.