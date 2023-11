Shure lance une nouvelle version de son microphone SM7B nommée SM7DB

Véritable référence depuis des années, le microphone SM7B de Shure reste une valeur sûre et est très populaire non seulement auprès des professionnels mais aussi des créateurs de contenu comme votre serviteur. Une nouvelle version débarque pour répondre aux attentes de ce nouveau public.

Shure a en effet lancé une nouvelle version de son SM7B nommée SM7dB. Ce nouveau modèle conserve toutes les caractéristiques et la qualité sonore de son prédécesseur mais intègre en plus un préamplificateur intégré permettant de choisir entre un gain à faible bruit de +18 dB ou de +28 dB. Cette amélioration répond aux besoins des créateurs de contenu qui ne possèdent pas forcément d’interface audio amplifiée correctement ce qui est nécessaire sur le précédent modèle. Cela rend le SM7dB prêt à l’usage pour tous types de travaux que ce soit pour un podcast, l’enregistrement de voix off ou même la prise de son d’instruments musicaux.

A tout moment, vous pouvez désactiver le préamplificateur intégré via le mode Bypass. Cela transforme le SM7dB en SM7B avec un usage plus traditionnel pour qui possède le matériel adéquat pour en tirer toutes ses qualités. Le SM7dB possède également quelques contrôles d’égalisation à l’arrière du micro

Le microphone Shure SM7dB est disponible pour 600€ environ ce qui n’est pas donné surtout lorsqu’on sait qu’un SM7B peut se trouver à moins de 400€ et qu’une interface audio correcte se trouve aux alentours de 100€. Personnellement mon choix est fait : l’ancien modèle SM7B 😀