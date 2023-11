Découvrez les débuts du mode carrière d’EA Sports WRC jusqu’en 4K HDR

Après plusieurs années chez Bigben/Nacon/Kylotonn/KT Racing, la licence WRC débarque chez EA/Codemasters. Pour une première édition, le résultat est plutôt convaincant avec un gameplay qui va sembler familier à certains.

Codemasters n’est pas étranger au monde du rallye pour avoir été l’un des précurseurs du genre avec la série de Colin McRae et des Dirt. Mais jamais l’ancien éditeur désormais développeur appartenant à Electronic Arts n’avait eu la licence officielle WRC.

Il aura fallu attendre bien des années pour voir Codemasters s’occuper enfin d’un titre basé sur la licence WRC avec EA Sports WRC. Et autant vous le dire tout de suite, si vous aviez joué à Dirt Rally et d’anciens titres de l’équipe, vous y trouverez diverses sensations et habitudes familières. C’est en tous les cas ce que j’ai ressenti en me lançant au volant de ces bolides.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur la version PS5. Je vous propose de découvrir mes premiers pas dans le mode carrière plutôt intéressant et riche en contenu. Pardonnez mon pilotage parfois approximatif car je suis plutôt un fan de pilotage sur circuit que de pilotage rallye. Il m’a fallu plusieurs spéciales pour me faire au gameplay et au comportement des voitures sans parler des revêtements – la neige étant ma bête noire. Evidemment, il est fortement conseillé de jouer au volant pour gagner en précision et en efficacité. EA Sports WRC reste toutefois jouable au pad même si cela requiert un minimum d’entraînement.

EA Sports WRC est disponible sur PS5, XSX/S et PC.