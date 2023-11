Une édition deluxe physique de Baldur’s Gate 3 pour début 2024

Si pas mal d’entre vous avez déjà écumé Baldur’s Gate 3, d’autres pour sûr attendaient la version physique pour assouvir leur collectionnite aigüe. Il va falloir patienter encore un petit peu.

Larian Studios confirme qu’une version physique nommée Baldur’s Gate 3 Edition Deluxe est bel et bien en préparation sur PS5, XSX/S et PC pour le premier trimestre 2024. Ces éditions seront un peu particulières. Ainsi, la version PS5 tiendra sur 2 disques, celle sur XSX/S tiendra sur 3 et la version PC a tout simplement un DVD contenant le programme d’installation personnalisé avec une clé Steam.

Ne vous attendez pas non plus à trouver cette version physique dans tous les bacs puisqu’il faudra passer obligatoirement par la boutique en ligne de Larian Studios pour l’acquérir. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.

Que va contenir cette édition deluxe :

La bande originale du jeu sur 3 CDs

Une carte en tissu

Deux patchs en tissu

32 stickers

Un poster de Baldur’s Gate 3

En plus de cette édition deluxe physique, vous aurez droit à divers contenus in-game :

Un pack d’objets issus de Divinity: Orignal Sin II

Un pack de chansons de barde

Un thème de dés exclusif

Des peintures de Rivellon

La bourse de l’aventurier

La bande originale en version numérique

L’artbook en version numérique

Les fiches de personnage en version numérique

A noter que si vous êtes sur Xbox Series X ou S, le jeu va enfin avoir une date de sortie qui sera annoncée lors des Game Awards le 7 décembre prochain.

Baldur’s Gate 3 est disponible sur PS5, PC et Mac.