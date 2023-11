Test – Astérix & Obélix Baffez les tous 2 – Tendez l’autre joue les romains !

Nos plus célèbres gaulois toujours en froid avec l’empire de César reviennent pour une nouvelle aventure. Et une fois encore, ils vont jouer de la mandale pour progresser dans un périple inédit.

Presque synchronisé au lancement du dernier album Astérix & Obélix sorti le mois dernier, L’Iris Blanc, ce nouveau titre de Microids développé par Mr Nutz Studio va continuer sur la lancée du premier volet édité il y a deux ans déjà. Pour cette suite, Mr Nutz Studio a créé une histoire inédite où nos compères vont travers la Gaule pour aller à Lutèce. Sur le chemin Astérix & Obélix vont devoir affronter bandits, pirates et bien entendu d’innombrables légions de romains qui vont goûter avec délectation à la spécialité maison : la mandale gauloise. L’intrigue qui va pousser le duo à se rendre à Lutèce pour aider le frère du chef Abraracourcix sera un prétexte à une succession de niveaux entrecoupés de petites saynètes au look BD histoire de dérouler le scénario. Le but est pour Astérix et Obélix de trouver le véritable voleur de l’Aquila de Lutetia, l’emblème des légions romaines, pour innocenter le frère du chef.

A l’instar de ce qu’avait dit Olivier-Brice sur son test du premier volet, Astérix & Obélix Baffez les Tous 2 risque de faire tiquer les hardcore gamers. Compte tenu de son genre ainsi que des limitations dûes à la licence, il ne faut s’attendre à une durée de vie de malade. Il s’agit toujours de baffer le plus d’ennemis dans un scrolling principalement horizontal section après section. En tout, le jeu propose une vingtaine de niveaux avec des environnements assez variés pour un beat’em all somme toute traditionnel à la Final Fight, Golden Axe et autres Double Dragon de l’époque. Ne vous attendez donc pas à une quelconque structure RPG où nos héros gagneraient en compétence. Vous aurez des Astérix et Obélix au sommet de leur forme du début jusqu’à la fin toujours prêts à distribuer baffes, coups de poing et coups de savate bien sentis pour dégommer tout adversaire gênant. Avec trois niveaux de difficulté, le jeu est franchement accessible. Même en mode difficile, c’est relativement gérable avec un nombre d’ennemis plus conséquent qui parviennent à mieux encaisser vos coups. Si les sous-fifres de base sont assez faciles à battre, vous aurez aussi quelques boss à combattre. Un conseil, occupez-vous des acolytes avant de vous attaquer aux chefs.

Ne cherchez pas non plus divers modes de jeu ou une flopée d’options. On a encore droit au strict minimum. C’est regrettable dans le sens où cela ne vous poussera pas forcément à retourner voir le jeu une fois les niveaux parcourus. Même le système de score ne pousse pas à la performance. Le jeu aurait vraiment gagné à avoir un mode survie ou chronométré voire un mode dédié speed run. Il vous faudra vous contenter d’une approche très arcade des années 80 et 90 à savoir relativement courte. Si cela peut plaire pour les nostalgiques et des joueurs moins expérimentés, les hardcore gamers pourraient ne pas y trouver leur compte surtout s’ils ne sont pas des accros à l’oeuvre d’Uderzo et Goscinny.

Techniquement, Astérix & Obélix Baffez les Tous 2 est en tous points similaires à son prédécesseur. On a droit à un jeu fluide à la direction artistique ultra-fidèle à la BD – en tous les cas sur la version PS5 testée ici. C’est simple, on se croirait devant une BD animée tant nos héros comme tout autre personnage bénéficie d’un look fidèle aux créations d’Uderzo et Goscinny. Avec de bonnes voix et une ambiance réussie notamment avec les musiques dans l’esprit de ce qu’on a connu dans le précédent volet, cet Astérix & Obélix Baffez les Tous 2 a bien de qualités techniques.

Astérix & Obélix Baffez les Tous 2 est au final une suite qui conserve les ingrédients du premier le rendant toujours sympathique. En soi, le jeu n’est pas mauvais mais on était en droit de s’attendre à de la nouveauté histoire de pimenter un peu plus le périple de notre duo de gaulois.