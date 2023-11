Dune Spice Wars arrive enfin sur Xbox Series X/S

Funcom et Shiro Games ont enfin terminé l’adaptation de leur jeu de stratégie temps réel inspirée par l’oeuvre de Frank Herbert.

Les jeux de stratégie temps réel ne sont pas légion sur consoles alors lorsqu’un titre débarque on y prête un peu d’attention. C’est donc le cas de Dune Spice Wars le jeu de stratégie temps réel 4X de Shiro Games et Funcom.

Dès à présent les abonnés Xbox Games Pass peuvent se lancer pour aller diriger les diverses factions disponibles, 6 en tout. Si vous n’êtes pas abonné, le jeu est évidemment disponible à l’achat. Cette version console a bénéficié d’un travail d’adaptation avec des contrôles et une interface repensée pour le jeu au pad. Par ailleurs, Shiro Games a profité de l’accès anticipé et des 6 mises à jour majeures sur PC pour proposer un jeu bénéficiant d’améliorations, de fonctionnalités et d’équilibrages demandés par la communauté.

En choisissant l’une des 6 factions, le but du jeu sera évidemment de dominer Arrakis face aux factions concurrentes. A vous de trouver l’épice, maîtriser l’espionnage, gérer votre puissance militaire ainsi que politique et économique sans parler des menaces comme les vers des sables et les orages. Dune Spice Wars pourra se jouer en solo ou en multijoueur en coop ou en PvP avec crossplay possible avec ou contre les joueurs sur PC.

Dune Spice Wars est disponible sur XSX/S dès aujourd’hui mardi 28 novembre 2023. Le jeu est déjà disponible sur PC.