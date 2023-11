Batman débarque bientôt sur Switch avec Batman Arkham Trilogy

Batman reste l’un des super-héros les plus populaires. Warner Bros Games va en profiter pour proposer la trilogie Batman Arkham aux joueurs sur Switch.

Vous n’êtes sans doute pas très nombreux à ne pas avoir succombé à la trilogie des Batman Arkham qu’avait développé l’équipe londonienne de Rocksteady Studios. S’ils sont occupés à terminer leur nouvelle superproduction, Suicide Squad Kill The Justice League, Warner Bros Games va puiser dans le catalogue pour toucher un nouveau public.

Dès le 1 décembre prochain, les possesseurs de la Nintendo Switch vont pouvoir acquérir une compilation regroupant Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City et Batman Arkham Knight. Nommée tout simplement Batman Arkham Trilogy, l’adaptation des trois titres a été confié à l’équipe de Turn Me Up Games et comprendra outre les trois titres, tous les DLC sortis de quoi proposer des dizaines d’heures de jeu.

Pour les fanatiques de la chauve-souris, sachez que le costume de The Batman – oui celui de Robert Pattinson – sera disponible dans Batman Arkham Knight sur Switch dès le 1er décembre. Il sera également disponible sur les versions PS4, Xbox One et PC à partir du 15 décembre.

Si les deux premiers volets – Asylum et City – ne devrait sans doute pas poser de problème particulier à la Switch compte tenu de leur ancienneté – ils étaient sortis pour la génération PS3, Xbox360 et même WiiU – on est curieux de voir comment la Nintendo Switch va gérer Batman Arkham Knight. Réponse très bientôt donc.

Batman Arkham Trilogy est prévu sur Switch pour le 1er décembre 2023.