Le showcase sur Dragon’s Dogma 2 livre des infos, des images, une vidéo et une date de sortie

La prochaine superproduction de Capcom arrive à grand pas. Les fans de la première heure vont être ravis d’apprendre que ce Dragon’s Dogma 2 s’annonce grandiose.

Alors que le premier est actuellement en promo pour celles et ceux qui ne l’auraient pas pratiqué auparavant – et également disponible gratuitement aux abonnés PlayStation Plus Extra/Premium – Dragon’s Dogma 2 semble être l’action/RPG que nombre de joueurs attendent.

Dragon’s Dogma 2 nous emmène dans un monde rappelant le premier volet. Toutefois, il ne s’agit pas du même univers puisqu’on aura à faire avec un monde parallèle où l’on incarnera l’Insurgé, un personnage dont le coeur a été volé par le Dragon. Ce dernier est une menace pour ce monde présentant 2 nations chacune ayant une approche différente pour contrer la dite menace.

Le nouveau showcase que vous pouvez voir dans son intégralité ci-dessous permet de découvrir de nouveaux éléments dévoilés par les producteurs du jeu. Dragon’s Dogma 2 repose sur le concept des pions, compagnons de notre héros insurgé. A vous de constituer une équipe de pions autour de vous aux talents et compétences multiples pour affronter mille dangers qui vous attendent. Par exemple, certains seront capables de comprendre le langage des Elfes et seront importants pour faire office de traducteur. Si l’aventure se joue en solo, votre héros ne se sentira donc jamais seul.

Au début du jeu, vous devrez créer votre personnage et son pion principal via un éditeur particulièrement élaboré. La personnalité de votre pion principal déterminera son comportement et ses dialogues tout au long de votre aventure. Diverses classes seront disponibles et certaines seront à débloquer. Capcom a dévoilé une classe inédite à savoir les illusionnistes ayant la capacité de tromper les ennemis ou les pousser à se battre entre eux. Le showcase permet de découvrir deux autres classes :

Le Champion , spécialisé dans le combat au corps à corps, possède un physique robuste capable d’encaisser les attaques ennemies. Il maitrise les armes lourdes telles que l’épée à deux mains et le marteau.

, spécialisé dans le combat au corps à corps, possède un physique robuste capable d’encaisser les attaques ennemies. Il maitrise les armes lourdes telles que l’épée à deux mains et le marteau. Le Sorcier est une classe entièrement spécialisée dans les différentes attaques magiques. Sa sorcellerie, conjurée à deux mains à l’aide d’un grand bâton, peut influer significativement à tout moment sur le cours d’une bataille.

L’équipe a également évoqué divers créatures et adversaires qu’il faudra affronter dont :

le Talos , un gigantesque golem de bronze capable de destructions massives d’un simple geste. Une fois le Talos sorti des eaux, les joueurs devront utiliser les différents outils à leur disposition par leur classe, ainsi que leurs Pions et le terrain environnant pour maîtriser cette menace hors-norme.

, un gigantesque golem de bronze capable de destructions massives d’un simple geste. Une fois le Talos sorti des eaux, les joueurs devront utiliser les différents outils à leur disposition par leur classe, ainsi que leurs Pions et le terrain environnant pour maîtriser cette menace hors-norme. les Dullahans , des spectres sans tête capables d’immobiliser leurs cible avant de la frapper avec leurs puissantes lames incurvées.

, des spectres sans tête capables d’immobiliser leurs cible avant de la frapper avec leurs puissantes lames incurvées. les Dracs, de redoutables ennemis draconiques capables de cracher de puissantes flammes et de s’envoler en cas de besoin.

Capcom prépare déjà le lancement de Dragon’s Dogma 2 en dévoilant deux éditions, standard et deluxe. Outre le jeu, ces éditions comprendront des packs d’objets pour vous aider votre future aventure d’insurgé.

Dragon’s Dogma 2 est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 22 mars 2024.