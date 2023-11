Le mode VR de Resident Evil 4 arrive sur PS VR2 la semaine prochaine

Annoncé il y a déjà un petit moment, Capcom a enfin une date de sortie pour le mode VR de Resident Evil 4 promis aux possesseurs du PS VR2.

Si vous avez déjà Resident Evil 4 sur votre PS5 et avez un PS VR2 et comptez sur ce titre pour vous lancer dans une aventure encore plus horrifique et immersive, Capcom a une bonne nouvelle. Non seulement la mise à jour ajoutant le mode VR sera gratuit mais il sera disponible dès le 8 décembre prochain.

A l’instar de ce que Capcom avait déjà proposé sur le mode VR de Resident Evil Village sur PS VR2, on va donc pouvoir jouer à l’intégralité de la campagne en incarnant Leon S. Kennedy dans sa mission pour sauver la fille du président des USA. Ce mode VR va prendre une toute autre dimension sur les écrans du PS VR2 pour le visuel et une audio 3D immersive. Le jeu va évidemment profiter des capacités du PS VR2 pour offrir un visuel en relief. Ses PlayStation VR2 Sense permettront un gameplay naturel. A vous de tenir et manipuler les armes de manière naturelle y compris pour des gestes comme leur recharge. Ne vous inquiétez pas, les développeurs ont pensé à intégré un stand de tir histoire que vous puissiez vous entraîner avec les différentes armes disponibles.

Si vous n’avez pas acheté le jeu, sachez que Capcom prévoit une démo jouable pour le 8 décembre également histoire que les possesseurs de PS VR2 puissent essayer avant de se laisser tenter par l’aventure complète.

Resident Evil 4 est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et PC. Il sera disponible sur iPhone 14 Pro et tous les iPad et les Mac à base de puce M1 et supérieur à partir du 20 décembre 2023.