Xbox Game Pass – Les nouveaux arrivants de décembre 2023

Microsoft a dévoilé la liste des jeux qui sont et seront proposés à tous les abonnés Xbox Game Pass pour ce mois de décembre et on a droit à quelques surprises.

Comme tous les mois, le géant de Redmond met à jour la liste des jeux proposés à ses abonnés Xbox Game Pass. Les deux premiers titres disponibles sont les surprises de ce mois puisque Microsoft propose les deux volets de la saga Remnant avec Remnant From the Ashes et son excellente suite, Remnant II. Les deux titres sont disponibles sur cloud, XSX/S et PC, le premier étant également disponible sur Xbox One/X.

Les autres titres à débarquer courant décembre seront :

Spirit of the North (Cloud, Console et PC) – 1er décembre

SteamWorld Build (Cloud, Console et PC) – 1er décembre

Clone Drone in the Danger Zone (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 5 décembre

Rise of the Tomb Raider (Cloud, Console et PC) – 5 décembre

While the Iron’s Hot (Cloud, Console et PC) – 5 décembre

World War Z: Aftermath (Cloud, Console et PC) – 5 décembre

Goat Simulator 3 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 7 décembre

Against the Storm (PC) – 8 décembre

Tin Hearts (Cloud, Console et PC) – 12 décembre

Far Cry 6 (Cloud, Console et PC) – 14 décembre

Comme tous les mois, des titres vont quitter le Xbox Game Pass pour laisser leur place. A partir du 15 décembre, les jeux suivants ne seront plus accessibles gratuitement aux abonnés :

Chained Echoes (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Opus Magnum (PC)

(PC) Potion Craft: Alchemist Simulator (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Rubber Bandits (Cloud, Console et PC)

La disparition du service Xbox Live Gold laisse place au programme Game Pass Core qui propose une vingtaine de jeux accessibles avec des mises à jour 2 à 3 fois par ans. A partir du 6 décembre prochain, deux jeux sont rejoindre cet abonnement à savoir :