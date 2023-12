Découvrez la première mission de Gangs of Sherwood jusqu’en 4K

Les belges d’Appeal Studios ont terminé leur jeu d’action/aventure inspiré par la légende de Robin des Bois avec Gangs of Sherwood. Que diriez-vous de voir à quoi cela ressemble?

Appeal Studios et Nacon ont lancé il y a peu Gangs of Sherwood, un jeu d’action/aventure jouable en coopération. Dans un univers parallèle mêlant moyen-âge et technologie futuriste, la bande à Robin des Bois va devoir affronter le shérif de Nottingham. Les joueurs vont pouvoir ainsi choisir entre Robin, Frère Tuck, Petit Jean et Belle Marianne à travers divers niveaux jouables en solo ou en coop jusqu’à 4. Chacun des personnages possède ses propres capacités. A vous de choisir le style qui vous convient le mieux.

Les vidéos ci-dessous ont été capturé sur la version PS5. Gangs of Sherwood tourne plutôt bien avec un 60FPS plutôt stable avec un gameplay assez speed nécessitant un peu d’entraînement pour maîtriser les combinaisons d’attaque. Le jeu en coop peut être intéressant puisque les capacités des différents protagonistes peuvent se compléter. En bonus je vous propose la vidéo du même niveau en version anglaise car j’avais opté pour un autre personnage pour voir la différence.

Gangs of Sherwood est disponible sur PS5, XSX/S et PC.