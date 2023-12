Rockstar Games lâche la première bande-annonce de Grand Theft Auto VI [MàJ]

Les fanatiques de la saga GTA l’espéraient depuis des mois. Après les rumeurs, Rockstar Games avait confirmé une première vidéo en ce début décembre. C’est fait.

Vous pouvez regarder ci-dessous la toute première vidéo de Grand Theft Auto VI – aka GTA VI. A en juger par le visuel et la bande-annonce, on va donc incarner un couple qui semble parti vers un trip à la Bonnie & Clyde dans une ambiance vulgos qui n’est pas trop à mon goût. Mais bon les goûts et les couleurs. L’action semble se dérouler à Vice City très largement inspiré par Miami évidemment.

GTA VI est confirmé pour le moment pour les PS5 et XSX/S. Pour le moment, Rockstar Games n’a pas évoqué de version PC – comme à leur habitude. Cela ne signifie évidemment pas que le jeu ne sortira pas sur PC mais probablement dans un second temps. Il était évident que les PS4/Pro et Xbox One/X ne seraient pas de la partie compte tenu de ce qu’on peut voir dans la vidéo ci-dessous.

Alors quand est-ce que les fans vont pouvoir se lancer dans cette aventure ? Pas avant 2025. Vous avez donc le temps de basculer sur les nouvelles consoles d’ici là.

Allez, foncez regarder la vidéo ci-dessous et bavez 😀

[MàJ] Texte modifiée pour préciser les machines concernées par GTA VI suite à la confirmation par l’éditeur.