Le FPS compétitif free to play The Finals enfin disponible

Si vous aimez les affrontements via des FPS, The Finals est sans doute un titre qui pourrait vous attirer surtout lorsqu’on connait le pedigree de l’équipe d’Embark Studios.

Ce studio suédois fondé par des anciens de DICE ont donc une belle connaissance dans le développement de shooter pour avoir travaillé sur des titres comme les Battlefield. Si j’étais personnellement attiré par leur autre projet, Arc Raiders, The Finals contient des éléments de ce qu’ils maîtrisent, un FPS shooter compétitif en coop.

Le principe de The Finals est classique. Vous allez participer à des combats dans des arènes virtuelles inspirées par des lieux iconiques du monde pour une sorte de show explosif. Les technologies mises en place vont d’ailleurs rappeler des souvenirs aux fans de Battlefield avec des environnements destructibles. Par équipe de 3, vous allez donc participer à une sorte de jeu télévisé où tous les coups sont permis pour remporter la victoire. Dans le mode principal, il faut essayer d’amasser un max de thunes en éliminant les adversaires, faisant des assistances, réanimer, etc. Vous aurez le choix parmi trois classes et une flopée d’armes et des gadgets. A vous donc de vous créer des builds qui vous sied le mieux. Bref, si vous aimez le compétitif et les FPS, jetez un coup d’oeil sur votre PS5, XSX/S ou PC puisque c’est un titre free to play.

The Finals est disponible sur PS5, XSX/S et PC dès à présent sur leurs stores respectifs.