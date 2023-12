Le mode VR de Resident Evil 4 disponible sur PS VR2

Annoncé il y a un moment, le mode VR du remake de Resident Evil 4 est enfin disponible pour les joueurs sur PS5 possédant le PS VR2.

En attendant qu’on ne vous propose notre propre vidéo – il va falloir que je me fasse violence vu mon peu d’enclin sur les jeux d’horreur ^_^ – vous pouvez donc déjà tenter de plonger dans l’univers du remake de Resident Evil 4 si vous avez le jeu et que vous avez le PS VR2.

Comme précédemment annoncé, ce mode VR permet de jouer à l’intégralité du jeu en réalité virtuelle à l’instar de ce qu’on avait eu aussi sur Resident Evil Village. Autant dire que l’immersion sera totale et bien flippante. On aura donc de nouveau un gameplay plus naturel où la manipulation des armes se fait avec des mouvements naturels. Les PlayStation VR2 Sense seront évidemment mis à contribution pour capturer tous vos mouvements avec précision tout en fournissant divers retours haptiques. Et pour faciliter la prise en main des armes, l’équipe a ajouté un mode stand de tir permettant d’essayer les armes et s’entraîner.

Parallèlement Capcom propose une démo jouable de Resident Evil 4 sur le PlayStation Store pour celles et ceux qui n’avaient pas craqué pour ce remake très réussi.

Resident Evil 4 est disponible sur PS5 avec mode VR pour PS VR2, XSX/S, PS4/Pro et PC. La version pour iPhone 15 Pro et les iPad et Mac à base de puce Apple sortira le 20 décembre prochain.