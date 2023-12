L’arlésienne Skull & Bones d’Ubisoft a une nouvelle date de sortie

Dévoilé en 2017, ce spin-off d’Assassin’s Creed IV Black Flag aura pris son temps pour sortir. Ubisoft a enfin une nouvelle date de sortie.

Ainsi, si vous êtes fans de bataille navale à la période des pirates, vous allez pouvoir prendre la barre à partir du 16 février 2024 sur PS5, XSX/S, PC et Luna. Pour rappel, Skull and Bones s’inspire des batailles navales, section créé par Ubisoft Singapour à l’époque sur Assassin’s Creed IV Black Flag. Ubisoft a ensuite confié ce projet d’action/RPG coop en monde ouvert se déroulant dans l’univers des pirates où il faudra construire un empire de contrebande. A vous de construire des bateaux, forger des alliances et prendre part à des batailles navales. Et comme bien des titres Ubisoft, attendez-vous à des saisons et une flopée d’activités plus ou moins temporaires pour faire durer le jeu.

Certains curieux vont pouvoir voir à quoi ressemble ce Skull and Bones puisqu’une nouvelle bêta fermée est prévu sur PS5, XSX/S et PC du 15 au 18 décembre prochain.

Pour le lancement, Ubisoft prévoit plusieurs éditions et les précommandes donneront accès à divers bonus in-game histoire d’attirer le chaland.

Skull and Bones est prévu pour le 16 février 2024 sur PS5, XSX/S et PC.