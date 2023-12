Une démo jouable de Prince of Persia The Lost Crown sera disponible en janvier

Alors qu’on attend toujours le remake du Prince of Persia Les Sables du Temps, Ubisoft prépare le lancement d’un Prince of Persia à la sauce metroidvania avec Prince of Persia The Lost Crown.

Avec son gameplay à la metroidvania et une direction artistique réussie, ce nouveau Prince of Persia The Lost Crown a de quoi séduire à en juger par la dernière vidéo dévoilée par Ubisoft Montpellier que nous vous proposons ci-dessous. Il ne faudra plus attendre très longtemps pour pouvoir se lancer dans cette aventure inédite où vous allez incarner un certain Sargon devant découvrir les secrets du Mont Qaf dans un univers inspiré par les mythologies perses. Il aura pour cela des capacités athlétiques et de combat hors du commun ainsi que de nouveaux pouvoirs du temps pour combattre ennemis, monstres et boss.

Pour vous faire une idée de l’aventure qui vous attend, Ubisoft a prévu une démo qui sera disponible à partir du 11 janvier prochain sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.

Prince of Persia The Lost Crown sortira sur PS5, XS/X, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC le 18 janvier 2024.