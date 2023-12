Little Nightmares débarque sur mobiles

De plus en plus de titres consoles et PC se voient de nos jours convertis sur mobiles compte tenu des capacités de ces derniers. Le nouvel arrivant est Little Nightmares de Tarsier Studios.

Sorti en 2017, Little Nightmares avait séduit par son ambiance, sa direction artistique et son gameplay mêlant plateforme et puzzle. On y incarne une petite fille de 9 ans avec son imperméable jaune cherchant à s’enfuir d’un navire mystérieux en évitant des créatures monstrueuses. Il faudra faire preuve d’ingéniosité et de furtivité pour leur échapper.

Voir adapté Little Nightmares sur les appareils iOS et Android n’est pas vraiment une surprise. Pour ces versions mobiles, l’équipe de Playdigious a tout de même été plus loin qu’un simple portage en revoyant l’interface ou encore en intégrant le Game Center d’Apple et gérant les manettes MFI pour un jeu au pad et en permettant une progression entre tous les appareils iOS via iCloud. L’image du jeu va s’adapter à la résolution et au format de l’écran de votre appareil iOS ou Android.

Little Nightmares est disponible sur l’App Store et sur Google Play dès à présent. Pour fêter son lancement, le jeu est proposé avec une réduction de 30% jusqu’au 19 décembre.