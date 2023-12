L’avènement 2023 de Destiny 2 débute aujourd’hui

Comme tous les ans, Bungie active l’évènement l’Avènement sur son Destiny 2. Et comme tous les ans, on aura droit à du loot et diverses récompenses à récupérer.

L’hiver approche et avec son froid voit débarquer l’évènement temporaire annuel sur Destiny 2. Dès les prochaines heures, l’Avènement 2023 va débuter sur Destiny 2 et se dérouler jusqu’au 2 janvier prochain. Et une fois encore, il s’agira de cuire de pâtisseries et autres friandises pour les échanger contre les récompenses. A vous d’amasser un maximum d’ingrédients à travers le jeu pour pouvoir satisfaire vos marchands.

Une carte d’évènement sera disponible et proposera des défis de l’Esprit de l’Avènement. En améliorant la carte, on pourra récupérer des tickets d’évènement donnant droit à des récompenses comme un spectre exotique, une interaction légendaire, un effet de téléportation ou encore une projection de Spectre. Cet esprit s’obtient aussi en offrant des pâtisseries à ses alliés.

Parmi les nouvelles récompenses, vous pourrez récupérer un glaive légendaire cryo-électrique nommé Aile d’Albédo. Evidemment, pour les fanatiques de cosmetiques, de nouveaux ornements seront disponibles chez Everversum.

Quant aux gardiens voulant du nouveau, Bungie prévoit pour fin janvier prochain de nouvelles quêtes à progression hebdomadaire nommées Voeux de Riven. Les Moments de Triomphe vont également faire leur retour prochainement ainsi que les Jeux des Gardiens en mars 2024.

A partir d’avril, Bungie prévoit un contenu spécial nommé Destiny 2 Dans la Lumière qui se déroulera sur deux mois histoire de faire patienter les gardiens jusqu’à la prochaine extension, La Forme Finale, qui a été récemment reporté au 4 juin 2024.

Destiny 2 Eclipse est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.