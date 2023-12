Test – Berserk Recharged – le retour d’un ancêtre

BLOC INFO Date de sortie 9 novembre 2023 Editeur Atari Développeur Sneakybox Genre Action, Arcade, Shooter Machines PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC

Atari a lancé une série d’oldies en mode Recharged histoire de remettre au goût du jour de grands classiques. Cette fois-ci, Atari s’attaque au shooter Berzerk.

Atari a lancé une gamme de remakes de ses classiques tous intitulés Recharged. On a pu ainsi revoir des titres comme Centipede, Asteroids, Missile Command ou encore Breakout revenir dans des versions modernisées en conservant assez fidèlement le gameplay originel. Berserk Recharged est le dernier titre à sortir dans cette collection.

Alors qu’est-ce que Berserk ? Tout simplement l’ancêtre de titres comme Robotron 2084 ou encore Smash TV. L’original en arcade sorti par Stern Electronics en 1980 proposait d’incarner un personnage – évidemment cela tenait d’une barre de pixels que d’un personnage détaillé – qui devait parcourir un labyrinthe composé de salles truffées de robots. Il fallait en éliminer un maximum pour scorer tout en essayant de survivre le plus longtemps possible. Le héros pouvait blaster dans toutes les directions – enfin 8 directions à l’époque. Il ne fallait pas trop rester dans la même salle car un boss finissait toujours par débarquer sous la forme d’une boule géante nommée Evil Otto. Il était impossible à tuer et il fallait l’éviter absolument en changeant tout simplement de pièce. Plus on progressait dans le nombre de salles et plus les adversaires devenaient coriaces. L’originalité de la borne était la synthèse vocale inédite à l’époque. Par la suite, Atari avait développé une version pour sa fameuse console VCS 2600. C’est d’ailleurs surtout de cette version dont on se souvient. Il fut aussi adapté sur l’Atari 5200 et même la Vectrex.

Ce Berserk Recharged reprend les mêmes ingrédients avec une réalisation modernisée même si elle reste assez simpliste. Là encore, il va falloir écumer le plus de salles possibles sans mourir pour scorer au maximum. Nettoyer les salles de tous les ennemis ajoute du bonus. Et pour encore plus de points, vous pouvez opter pour des « modifiers ». En effet, histoire de corser encore la difficulté, vous pouvez décider de partir avec un seul point de vie ou ne pas avoir accès au moindre power-up de toute la partie ou encore de ne pas pouvoir recourir au dash. En cumulant ces trois modifiers, on peut tripler son score. Si le concept reste le même, le gameplay gagne en vitesse et en précision grâce à son shoot multidirectionnel avec le stick droit servant pour la visée et la gâchette pour tirer. Je note toutefois que la visée au stick droit n’est pas aussi précise que dans d’autres jeux de ce type. Il faut un peu d’entraînement pour bien la maîtriser pour gagner en précision et en efficacité. Outre le mode arcade, vous avez aussi un mode Missions où le jeu vous propose divers défis à débloquer puis à remplir. Cela ne change pas foncièrement le jeu mais c’est toujours mieux que rien. J’aurais personnellement apprécié que les développeurs se soient permis plus de créativité en inventant des modes inédits. Mais bon, sans doute qu’Atari leur a demandé de rester au plus près de l’original. L’équipe de développement a toutefois ajouté un mode 2 joueurs simultanément qui n’existait pas dans le titre originel. Les autres entorses à l’original sont l’ajout du dash pour se sortir parfois du pétrin et des power-ups qu’on peut parfois trouver dans des salles. Ils peuvent ainsi aider à mieux éliminer les robots ou vous redonner de la santé.

Et c’est un peu tout ce que Berzerk Recharged est. Que voulez-vous, il s’agit d’un jeu de 1980 modernisé mais en conservant ce qui a fait son succès et son charme à l’époque. Les graphistes ont voulu donné un côté 80s à la Tron mais ce n’est pas totalement réussi. Mais c’est un avis très personnel. Cela plaira sans doute à d’autres. La fausse perspective choisie n’est pas ultra-lisible. Il faut un peu d’habitude pour s’y faire pour ne pas passer son temps à tirer pour rien. Le son est tout aussi 80s aussi bien côté bruitages que pour les musiques inédites et composées pour l’occasion. Bref, techniquement, Berzerk Recharged ne va pas faire surchauffer votre console ou votre PC.

Si vous aimez les shoots et scorer un maximum, Berzerk Recharged est sans doute pour vous. C’est simple et efficace à défaut d’être un titre ultra-riche digne des années 2020s. Mais a-t-on toujours besoin d’une surenchère en options et en possibilités lorsqu’un concept originel fonctionne ?