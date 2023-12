Nintendo met à disposition une démo d’Another Code Recollection sur Switch

Si vous aviez aimé les Another Code dans le temps ou si vous aimez les jeux d’aventure/enquête, cette compilation regroupant des remasters de deux anciens titres de la série pourrait vous plaire.

Sous le nom d’Another Code Recollection se cache donc deux remasters de deux volets de la série : Another Code Mémoires Doubles sorti sur NDS et Another Code Les Portes de la Mémoire sorti sur Wii. Les deux jeux ont donc été refaits avec des environnements en 3D et diverses nouveautés comme de nouvelles énigmes histoire que les vétérans de ces jeux aient un minimum de surprise.

Histoire de vous permettre de tester un peu la chose avant de lâcher vos deniers, Nintendo met donc à disposition de tous les possesseurs de la Switch une démo disponible dès à présent sur le Nintendo eShop. Cette démo permet de jouer à l’intégralité du premier chapitre d’Another Code Mémoires Doubles.

Another Code Recollection est prévu sur Switch pour le 19 janvier 2024.