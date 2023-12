La saga vidéoludique de Dragon Ball continue avec Dragon Ball Sparking! Zero

Les millions de fans de la saga Dragon Ball ont eu droit à des dizaines d’adaptations vidéoludiques. Les plus célèbres sont sans doute celles faisant partie de la série Budokai Tenkaichi. Bandai Namco annonce un nouvel opus à cette série.

Aussi curieux que cela puisse paraître ce nouvel épisode de cette série de jeux n’en conserve pas le nom. Ce nouveau titre se nomme donc Dragon Ball Sparking! Zero et il s’agit donc du premier titre de la série Budokai Tenkaichi depuis 15 ans. Comme ses prédécesseurs, il s’agira d’un jeu de combat en 3D développé par Spike Chunsoft à l’origine de la série. Dragon Ball Sparking! Zero est développé avec l’Unreal Engine 5 mais garde évidemment le look du manga. Mis à part des superlatifs sur des combats toujours plus spectaculaires, on n’en sait pas plus pour le moment. Appréciez juste la vidéo et les images ci-dessous.

Dragon Ball Sparking! Zero est prévu uniquement sur PS5, XSX/S et PC pour 2024.