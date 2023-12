No Rest for the Wicked est le prochain titre des créateurs des Ori

Après les deux Ori, Moon Studios passe à autre chose avec un titre semble-t-il plus ambitieux dans un genre différent à savoir l’action/RPG.

Edité par Private Division, un label de Take 2, No Rest for the Wicked est donc le prochain projet de Moon Studios, les créateurs d’Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps. Ces deux titres typés plateforme proposaient un excellent gameplay et une direction artistiques vraiment réussie.

Avec No Rest for the Wicked, Moon Studios change donc de style et se lance dans un action/RPG avec un univers entièrement dessiné à la main pour un style graphique qui semble particulièrement réussi à en juger par la vidéo et les images ci-dessous. L’action du jeu se déroule sur une vaste île nommée Sacra truffée de cryptes, de forêts et de cols de montagnes. Evidemment, attendez-vous à rencontrer divers PNJ et de nombreux adversaires à travers des combats qui vont nécessiter une bonne maîtrise et un bon timing. Nul question de marteler à l’infini les boutons. No Rest for the Wicked a été conçu pour pouvoir être joué seul ou jusqu’à 3 en coopération pour toute la campagne.

Les impatients pourront avoir un accès anticipé sur PC via Steam au premier trimestre 2024. Une sortie est prévue quelques temps après l’accès anticipé même si Moon Studios ne donne pas de date de sortie précise pour le moment.

Moon Studios prévoit un livestream le 1er mars 2024 sur Youtube et Twitch pour donner plus d’informations et en montrer certainement plus de ce projet No Rest for the Wicked.

No Rest for the Wicked est prévu sur PS5, XSX/S et PC.