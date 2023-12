Les créateurs de GTFO travaillent sur un nouveau titre nommé Den of Wolves

Après avoir produit un FPS coop horreur sous le nom de GTFO, l’équipe suédoise de 10Chambers préparent leur nouveau projet pour 2024 répondant au nom de Den of Wolves.

Sous ce nom se cache un jeu de braquage en coopération à la PayDay. Rien de foncièrement étonnant lorsqu’on sait que certains membres de ce studio suédois 10Chambers sont à l’origine ou ont travaillé sur PayDay The Heist et PayDay 2.

Si les PayDay se focalisaient sur le braquage de banques, avec Den of Wolves, l’équipe veut aller plus loin et offrir plus de variété de situations. Avec un contexte SF, Den of Wolves va également proposer des aspects différents tels que le sabotage, l’espionnage industriel ou encore l’assassinat.

Il va falloir attendre encore un moment avoir de pouvoir se faire une idée de la chose. En attendant, voici une vidéo et une grande galerie d’images.

Den of Wolves est prévue sur PC et sortira d’abord en accès anticipé à une date inconnue. Des versions consoles sont prévues.