Expeditions A MudRunner Game sortira en mars prochain

La prochaine simulation de pilotage tout terrain de Saber Interactive est prévu pour une sortie à la fin de cet hiver sans doute histoire que les sols virtuels soient bien boueux pour divers défis.

Focus Entertainment et Saber Interactive confirment la date de sortie de leur prochaine simulation de pilotage tout terrain Expeditions A MudRunner Game. Le duo a décidé de lancer le titre peu de temps avant le printemps à savoir début mars 2024.

Pour rappel, Expeditions A MudRunner Game va proposer de piloter divers types de véhicules tout-terrain à travers des chemins particulièrement difficiles. A vous de faire preuve non seulement de talents mais d’équiper vos véhicules de gadgets en tous genres pour vous aider dans votre parcours et remplir les missions de recherche qui vous sont confiées. Un minimum de travail de planification est ainsi nécessaire grâce à un drone et l’utilisation de détecteurs de métaux ou de caméra permettent de localiser les caches. Vous aurez aussi à utiliser des pointes d’ancrage et un treuil pour gravir les pentes les plus raides ou encore utiliser un échosondeur pour mesurer la profondeur de l’eau. Le jeu proposera également un aspect gestion puisque vous aurez à construire votre base avec de nouvelles infrastructures de recherche et recruter des spécialites pour accéder à de nouvelles compétences.

Pour le lancement, Focus Entertainment prévoit plusieurs éditions :

La Supreme Edition vous donne accès au contenu suivant :

Accès Anticipé, 96 heures avant la sortie officielle du jeu

Le jeu de base

Great Don 71 – une livrée spéciale pour le SUV Don 71

Le Year 1 Content Pass

Le camion Cotco Canyon

Le Pioneer Pack, incluant une version alternative de quatre camions différents

La Year 1 Edition vous donne accès au contenu suivant :

Accès Anticipé, 96 heures avant la sortie officielle du jeu

Le jeu de base

Great Don 71 – une livrée spéciale pour le SUV Don 71

Le Year 1 Content Pass

Le camion Cotco Canyon

La Standard Edition vous donne accès au contenu suivant :

Le jeu de base

Great Don 71 – une livrée spéciale pour le SUV Don 71

Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.

Expeditions A MudRunner Game est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour le 5 mars 2024.