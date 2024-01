MSI entre dans la danse des consoles portables PC avec la MSI Claw

Après Valve, ASUS ROG et Lenovo, c’est au tour du constructeur taïwanais MSI de se lancer sur le jeune marché des consoles portables PC avec son MSI Claw. Et il se distingue un peu de la concurrence.

Annoncée lors du CES 2024 qui se déroule en ce moment, la MSI Claw est donc la réponse de MSI à ASUS ROG, Lenovo et Valve. A l’instar du Steam Deck, du ROG Ally ou du Lenovo Legion Go, la MSI Claw est donc une console portable fonctionnant sous Windows 11 et permettant de jouer à un large nombre de jeux PC en toute mobilité.

Mais contrairement à la concurrence reposant totalement sur des SoC AMD, MSI a opté pour du Intel. Ainsi la MSI Claw fonctionne avec un processeur Intel Core Ulltra et la technologie Intel XeSS. Pour le moment, MSI a donné les specs pour le plus gros modèle qui tournera avec un CPU Intel Core Ultra 7 155H avec 16 Go de RAM LPDDR5, une carte graphique Intel Arc et un SSD M.2 2230 PCIe Gen 4×4 NVMe (taille non communiquée). L’écran est un Full HD 120 Hz tactile de 7 pouces avec une luminosité maximale de 500 nits. La MSI Claw dispose de 2 haut-parleurs 2 W. Pour un meilleur son, vous pourrez brancher un casque filaire sur la prise audio mini-jack combo compatible Hi-Res Audio. Côté connectique, elle dispose d’un seul port Thunderbolt 4/DP/USB Type-C avec Power Delivery 3.0 et un lecteur de carte microSD. La MSI Claw pesera 675 grammes pour des dimensions de 294 x 117 x 21,2 mm.

Pour un fonctionnement optimal, MSI a travaillé sur le système de refroidissement Cooler Boost Hyperflow. La batterie de 53 Wh offre une autonomie de 2h de jeu sous les conditions extrêmes – à savoir sur les jeux les plus exigeants. A voir ce que cela donnera dans un usage moyen.

Comme ses concurrentes, MSI a tenté de proposer une interface simplifiée par-dessus Windows 11 pour gérer et accéder aux jeux avec le MSI Center M. Vous pourrez lancer vos jeux et accéder de manière simplifiée aux processus de téléchargement et d’installation de vos jeux. Grâce au MSI App Player, vous pourrez même télécharger et jouer à vos jeux mobiles Android.

La MSI Claw devrait sortir courant de ce premier trimestre 2024. Il va falloir attendre un peu plus pour avoir tous les détails, MSI restant assez évasif sur la date de sortie chez nous et le tarif au moment où j’écris ces lignes.