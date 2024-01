JBL annonce ses nouveaux microphones pour les streamers et les créateurs de contenu

L’an dernier JBL avait lancé un microphone destiné aux streamers et créateurs de contenu nommé JBL Quantum Stream. Pour 2024, l’accessoiriste va étendre sa gamme pour des usages différents pour tous types de créateurs de contenu.

Gardant la dénomination JBL Quantum Stream, ces trois nouveaux produits vont se voir affublé d’une extension de nom pour marquer leurs distinctions.

Ainsi le JBL Quantum Stream Talk est un microphone super cardioïde entrée de gamme. Vendu à 50€ environ, le JBL Quantum Stream Talk intègre le logiciel PC JBL QuantumEngine qui vous permet d’ajuster l’égalisation du microphone. Ce microphone est fourni avec une base absorbant les chocs et les vibrations pour bien capter votre voix et en évitant les bruits parasites.

Le second microphone se nomme le JBL Quantum Stream Wireless. Avec des versions USB-C et Lightning aux prix respectifs de 100€ et 130€. A l’instar de microphones sans fil comme les Rode Wireless Go ou encore les DJI Mic, le JBL Quantum Stream Wireless se destine plutôt aux utilisateurs de smartphones même si sa version USB-C peut très bien être utilisé sur ordinateur ou sur les caméras. Il s’agit d’un ensemble récepteur/émetteur. L’émetteur se clipse sur la personne à l’instar d’un micro-cravate tandis que le récepteur peut se brancher sur un smartphone ou tout autre appareil. Omnidirectionnel, le micro peut capter un son de qualité dans toutes les directions avec une suppression du bruit ambiant.

Le dernière modèle est nommé le JBL Quantum Stream Studio. Ressemblant à bien des microphones USB déjà sur le marché et au précédent modèle, il intègre toutefois trois microphones à condensateur avec un taux d’échantillonnage de qualité broadcast de 192 kHz/24 bits. Ce microphone permet ainsi diverses utilisations que ce soit seul, avec un co-animateur ou dans une salle remplie de personnes. Le micro dispose d’un vu-mètre à éclairage RGB autour du bouton de volume pour pouvoir facilement surveiller le volume. Un compresseur à plage dynamique permet d’éviter les saturations et un volume trop fort.

Les trois microphones annoncés lors du CES 2024 sortira dès cette fin janvier 2024 chez tous les revendeurs.