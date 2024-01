Spy x Family débarque dans Street Fighter 6

Le cross-marketing se généralise entre différentes compagnies. Une fois encore, on va avoir droit à un cross-marketing entre une franchise manga et un jeu, Street Fighter 6 en l’occurence.

Si vous êtes un fan de la série Spy x Family, vous allez pouvoir vous habiller comme Yor et Loid dans Street Fighter 6. Pour s’habiller et se coiffer comme ses personnages sur votre avatar, il faudra quelques 500 Drive Tickets pour chacune des tenues dans la Boutique Collab du Battle Hub.

Vous pouvez également utiliser les codes suivant dans le menu de création d’avatar pour ressembler à Yor ou à Loid.

Code de recette pour l’Avatar Yor : SPY_SF6_YOR

Code de recette pour l’Avatar Loid : SPY_SF6_LOID

Parallèlement, si vous vous connectez sur le jeu pendant l’évènement limité entre le 9 et le 31 janvier, vous pourrez récupérer des objets spéciaux de collaboration comme des cadres photo, des stickers et des titres de joueurs via la section Nouvelles dans le Menu Battle Hub.

Street Fighter 6 est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et PC.